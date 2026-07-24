На российских дорогах снизилась смертность в ДТП: что на это повлияло?

Смертность на федеральных трассах Росавтодора снизилась на 10,4% за полгода

По данным Pravda.Ru, техническое переоснащение федеральных дорог привело к заметному снижению аварийности. По итогам первого полугодия 2026 года количество ДТП сократилось на 6,4%, а число пострадавших – на 6,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Главный показатель – смертность – упал сразу на 10,4%.

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин связывает эту положительную динамику с реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эффект обусловлен, по сути, целым комплексом дорожных работ: установкой современных барьерных ограждений и нового освещения, ремонтом тротуаров, а также обустройством пешеходных переходов.

Отдельно стоит выделить изменение самой геометрии трасс. Там, где идет реконструкция, проезжую часть расширяют до четырех полос и больше. Такая мера практически исключает риск лобовых столкновений при обгоне и серьезно повышает пропускную способность дороги. В итоге трасса становится безопаснее сразу с нескольких сторон.

Автоэксперт Игорь Моржаретто из медиахолдинга Правда.Ру объясняет: расширение дороги и установка барьерных ограждений – пассивные, но крайне эффективные меры. Они не могут исправить ошибку водителя, зато критически снижают тяжесть последствий столкновения и почти полностью исключают вероятность вылета машины за пределы дороги. Именно такие решения, по мнению эксперта, дают наибольший эффект в борьбе за жизни людей на трассах.

О том, какие именно меры дали результат, «За рулем» подробно рассказал.

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