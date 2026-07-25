Купил новую машину — получил бесплатную парковку?

Максим Кадаков: бесплатные парковки для новых российских авто – позитивная идея

В Минпромторге одобрили идею бесплатных парковок для новых отечественных автомобилей – по проекту, льгота должна действовать 1 год с момента регистрации машины.

26 июня соответствующее обращение в Минпромторг отправили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Минпромторг признал целесообразным рассмотреть такую возможность – и выразил готовность предоставить список моделей отечественных авто, подпадающих под проектируемую льготу. Вместе с тем, ведомство направило запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД для получения позиции по вопросу, пишет «Прайм».

Из Минтранса уже ответили: там усмотрели возможные негативные последствия в виде переполнения парковок вблизи мест с высоким пассажиропотоком, риск «блуждающего трафика», а также «выпадение доходов» владельцев платных парковок. А будут ли плюсы для автомобилистов?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Предполагается, что это увеличит интерес покупателей к автомобилям российского производства. Речь именно о первичной регистрации новых автомобилей. Не совсем понятно, как это может работать — с учетом того, что платными парковками ведают местные власти. Видимо, по аналогии с электромобилями. Но по электромобилям единых правил нет — и каждый регион самостоятельно решает, где и когда разрешать электромобилям бесплатно парковаться.

Пока это только идея. Но — позитивная для покупателей. Как вы думаете, поможет ли введение такой льготы поднять продажи новых машин российского производства?

Ранее «За рулем» рассказал, что в РФ появится знак парковки для многодетных семей.