1600 сил и разгон до «сотни» за 2 секунды: чем удивил новый китайский суперкар?

BYD представила в Гудвуде электрический суперкар Denza Z мощностью 2000 л.с.

На Фестивале скорости в Гудвуде китайский премиум-бренд Denza (дочернее общество BYD) показал публике свою новую электрическую модель – суперкар Z. И хотя машину представили только сейчас, на домашнем рынке Китая предзаказы стартовали еще 13 июля – и за первые сутки пришло больше тысячи заявок.

Аэродинамика у новинки, прямо скажем, на уровне формульных болидов. Инженеры выстроили целую систему воздушных потоков: центральный воздухозаборник в переднем бампере направляет воздух через каналы в капоте, создавая S-образную траекторию движения. Благодаря этому падает сопротивление, растет прижимная сила и заметно улучшается охлаждение всех компонентов.

У трековой модификации есть передний карбоновый сплиттер, вихревые генераторы под днищем, дополнительные вентиляционные отверстия и регулируемое заднее антикрыло из углеволокна с тремя положениями. Вдобавок – увеличенный передний заборник и многоканальная система. Итог: охлаждение электромоторов стало эффективнее на 50%, а тормозов – на 32%.

Что касается версии Special Edition, тут использовали двухслойный композитный кузов, где все панели – карбоновые. Еще на этой модификации стоит система активного управления аэродинамикой, которая регулирует передний диффузор и заднее крыло. По заявлениям BYD, сопротивление воздуха можно снизить почти на 40%. А на скорости 300 км/ч прижимная сила превышает 2000 кг.

Силовая установка у всех версий Denza Z одинаковая: три мотора (один спереди, два сзади) выдают 1604 лошадиные силы и крутящий момент 1240 Нм. Но дальше начинаются нюансы.

В кузове купе разгон до сотни занимает 2,25 секунды, максималка – 300 км/ч. Версия Racing на полусликах заметно быстрее: 1,96 секунды до 100 км/ч и 350 км/ч на спидометре.

Самая же безумная версия – Special Edition – выдает уже больше 2000 л.с. Сотня приходит меньше чем за 1,7 секунды.

Интересна и электроника: на руле есть отдельная кнопка для активации режима Track. После ее нажатия на центральном экране появляется приложение с данными о скорости, положении на трассе и показателях G-сенсора. Водитель может анализировать результаты заездов, сохранять данные кругов и скидывать их на USB-флешку. В режиме Track меняются настройки под любой сценарий: есть система быстрого старта, дрифт-режим с перераспределением мощности между осями и функция автоматического заноса.

Ранее «За рулем» объяснил, почему водители все чаще выбирают дорогие суперкары, несмотря на цену.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!