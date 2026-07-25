В России продают новый Москвич-2141 после хранения: сколько за него просят?

Москвич-2141 с пробегом 1269 км и одним владельцем продают за 1,5 млн рублей

Похоже, настоящая капсула времени оказалась на рынке Подмосковья – речь о хэтчбеке Москвич-2141, чей одометр за 34 года накрутил всего 1269 километров.

По сути, машина и не знала дорог. Единственный хозяин берег ее так, словно предчувствовал нынешний ажиотаж вокруг хорошо сохранившейся советской классики. Судя по снимкам, автомобиль и правда квартирует в каком-то собрании раритетов, а не пылится в сыром гараже. Салон до сих пор частично затянут заводской пленкой – жест, который оценят ценители нетронутой аутентичности.

Ценник, кстати, просят нескромный: 1 500 000 рублей. На первый взгляд сумма космическая, но на деле этот серый «Москвич» по курсу «почти не ездили – почти как новая» встанет вровень с новой Lada Vesta в базовой комплектации. Правда, техническая начинка тут из совсем другой эпохи.

Под капотом стоит уфимский агрегат УЗАМ-412 объемом полтора литра, который выдает честные 72 лошадиные силы. Тяга передается на колеса через пятиступенчатую механику. Никаких турбин, вариаторов и прочей современной электроники – абсолютная простота.

Когда эта модель впервые засветилась в 1986 году, она и правда стала глотком свежего воздуха для завода и прорывом для всего отечественного автопрома. Переднеприводный кузов смотрелся очень по-европейски. Увы, большая история модели оборвалась вместе с крахом страны: развал СССР и лихие девяностые не пощадили предприятие, а сам «сорок первый» постепенно исчез с дорог.

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