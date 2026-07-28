От 1 млн рублей: стартовали продажи обновленной версии популярного кроссовера:

GAC GS4 нового поколения вышел на рынок Китая

GAC GS4 нового поколения вышел на рынок КНР с диапазоном цен 87,8-100,8 тысячи юаней (1-1,15 млн) без учета специальных выгод, сообщают «Китайские автомобили». Данный автомобиль оказался бензиновой версией ранее представленного в продаже GAC Aion i60. Этот автомобиль известен как «близнец» Toyota bZ3X.

Точные размеры бензинового GAC GS4 нового поколения составили 4680×1860×1675 мм при колесной базе 2770 мм.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый мотор мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. В качестве трансмиссии с ДВС сочетается 7-ступенчатый преселективный робот (DCT) с двойным «мокрым» сцеплением. Максимальная скорость составляет 185 км/ч. Привод автомобиля – только передний. В России продается предыдущая версия кроссовера. Стоимость: от 3 199 000 рублей.

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