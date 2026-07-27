Назовите лучший бренд подшипников

Стартовало голосование в номинации «Подшипники» в рамках премии Бренд года «За рулем»

Трудно переоценить значение применения качественных подшипников для автомобиля. Это комфорт, штатная работа и долгий ресурс целого ряда узлов и агрегатов машины, а также безопасность эксплуатации транспортного средства.

При этом самостоятельно подбирают подшипники только самые опытные и ответственные автомобилисты, которые могут дать дельный совет другим автовладельцам.

Предлагаем вам проголосовать в номинации «Подшипники» в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем» и определить лучшие торговые марки, достойные доверия и покупки.

Переходите по ссылке, отмечайте трех претендентов на победу либо добавляйте свой вариант в разделе «Другое».

Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».

А лонг-листы на ваш суд предоставил партнер Премии, компания РОМИР, на основе аналитики продаж автокомпонентов по всей России.