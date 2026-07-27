С 1 августа ГАИ начнет требовать у водителей еще один документ

С 1 августа сотрудник ГАИ может потребовать у автомобилиста бланк европротокола

С 1 августа сотрудники Госавтоинспекции получат право попросить у водителей предъявить заполненный европротокол. По сути, речь идет о том самом бланке, который оформляется при небольших авариях без вызова инспекторов на место.

Зачем это понадобилось? Ожидается, что такая мера заметно ускорит разбор мелких дорожных происшествий. Подчеркивается, что часто даже небольшие ДТП могут стать причиной крупных заторов из-за ожидания приезда сотрудников ГИБДД.

Поэтому теперь инспекторы будут проверять не только основные документы, включая права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, но и европротокол. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших, оба водителя имеют полисы ОСАГО и достигли согласия.

Водителям посоветовали проверить наличие бланка, а также заранее ознакомиться с правилами его оформления.

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