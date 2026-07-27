Практичная Лада получила новые «богатые» комплектации: сколько они стоят

Фургон и кросс-универсал Lada Largus получили новые топовые комплектации

Кросс- универсал и фургон Лада Ларгус, по сути, главные рабочие лошадки в своем сегменте, получили более дорогие версии. Производитель решил, что выбор между «пустым» и «нафаршированным» автомобилем должен быть шире, поэтому теперь в прайс-листах завода значатся новые топовые исполнения для обеих модификаций.

Фургон, который особенно любят в транспортно-логистическом бизнесе, обзавелся комплектацией «Драйв». Оценили такое исполнение в 1 797 000 рублей, что на 120 тысяч дороже предшествующего уровня «Комфорт». Механика здесь осталась прежней – тянуть машину будет безальтернативный 106-сильный 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой «ручкой».

Lada Largus Фургон

За доплату покупатель получает довольно ощутимый рывок в комфорте. В грузовом отсеке прописалась 12-вольтовая розетка, сзади появились камера и парктроники, а спереди – круиз-контроль и мультируль.

Кроме того, машина щеголяет черными рейлингами, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и мультимедийкой Lada Enjoy Pro с восьмидюймовым экраном, куда интегрировали «Яндекс Навигатор» и протоколы Apple CarPlay/Android Auto. В скромных версиях фургона стоит лишь подготовка к установке аудиосистемы.

Оснащение кросс-универсала Largus Cross: комплектация Техно

Приподнятый Lada Largus Cross с защитным обвесом тоже получил новую комплектацию. Раньше все люксовые опции были собраны только в версии «Драйв» за 1 947 000 рублей, а теперь появился «Техно» за 2 022 000 рублей. Двигатель тот же: 106 лошадиных сил и механика.

Lada Largus Cross

Восемь пунктов, отличающих «Техно», делают повседневную езду заметно приятнее. Над головой разместили багажную полку, а зеркала заднего вида получили усиленную тонировку стекол.

На холода производитель ответил щедро: добавили не только обогреваемый кожаный руль, но и подогрев задних сидений, что нечасто встретишь в этом классе. Помимо этого, появились передние парктроники, противотуманные фары, розетка в багажнике и серебристые рейлинги, заменившие собой черные.

Ранее «За рулем» уже уже рассказывал об еще одном доступном автомобиле, который вернулся в Россию.

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