270 тысяч км без нареканий: Hongqi доказал надежность своих авто в суровых условиях

Hongqi H5 и HS5 выдержали интенсивную эксплуатацию в такси и корппарках РФ

В Москве в дилерском центре «Авилон Легенда» прошел пресс-показ: перед журналистами и автоэкспертами предстали два автомобиля премиального бренда Hongqi, которые прошли жесткую проверку российскими дорогами и интенсивной повседневной работой.

Главным героем мероприятия стал бизнес-седан Hongqi H5 с поистине впечатляющим пробегом в 270 тыс. км. Вторым участником стал кроссовер Hongqi HS5, на одометре которого было 150 тыс. км. Эти машины не просто преодолели внушительные расстояния – они работали в режиме коммерческих перевозок, ежедневно обслуживая пассажиров в корпоративных парках и такси бизнес-класса.

Hongqi H5

Специалисты провели диагностику двигателей и трансмиссий и оценили состояние кузовов. Оказалось, что разброс компрессии в цилиндрах у мотора, прошедшего 270 тыс. км, не превышает показатели нового двигателя. Инженеры не обнаружили критического износа: никаких задиров в цилиндрах, посторонних шумов в работе автоматической коробки или серьезных люфтов в подвеске.

Особую гордость вызывает состояние кузовов. Как отметили представители марки, на Hongqi H5 и HS5 применяется двусторонняя оцинковка, которая выдержала испытание временем.

Hongqi HS5

Под капотом обоих автомобилей установлен 2,0-литровый турбомотор, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Силовой агрегат изначально имеет солидный запас прочности по крутящему моменту – более 30%, благодаря чему трансмиссия работает без перегрузок.

С момента старта официальных продаж в 2023 году в России продано уже более 7 тысяч экземпляров Hongqi H5, и гарантийные случаи по двигателю и трансмиссии были единичными.

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