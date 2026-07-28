Гибридный внедорожник Tank: сроки начала продаж, цены

Great Wall Motor объявила о выводе на рынок новой комплектации Tank 400

Внедорожный сегмент российского рынка уже в первой половине августа ждет пополнение – представительство «Грейт Волл Мотор Рус» приступает к продажам новой подзаряжаемой гибридной версии рамного Tank 400. Комплектация получила название «Техно Премиум», а ценник на нее установлен в размере 6 999 000 рублей.

Машину повезут дилерам по всей стране. Причем главная ставка сделана на силовую установку, где бензиновая двухлитровая турбо-«четверка» с отдачей 231 л. с. и моментом 380 Нм трудится в паре с электромотором. Тот, кстати, выдает 163 «лошади» и 400 Нм тяги, а встроен он прямо в корпус девятиступенчатой автоматической коробки передач.

В сумме получается внушительная пиковая мощность в 394 л. с., а совокупный крутящий момент достигает 750 Нм. Что это дает на практике? Разгон с места до сотни занимает 6,8 секунды. Привод тут, само собой, фирменный полный – Hi4-T.

Силовая гибридная установка и разгон

На чистом электричестве внедорожник способен проехать до 110 километров. За питание отвечает литийионная батарея емкостью 37,1 кВт·ч, которую разместили под полом багажного отсека. Что касается экономичности, то в смешанном цикле обещают средний расход бензина на уровне 8,4 литра на 100 км пути.

Пополнять заряд батареи можно по-разному. Во-первых, через порт постоянного тока: поддерживается мощность до 53 кВт. Во-вторых, подойдет и обычная медленная зарядка переменным током – до 6,6 кВт. Более того, подзаряжаться батарея умеет прямо в движении, либо работая от ДВС как генератор, либо улавливая энергию торможения благодаря рекуперации.

Tank 400

Цифровые технологии и аудиосистема

Оснащение уровня «Техно Премиум» выглядит насыщенным. Заявлены выдвижные боковые пороги с электроприводом и функция внешнего электроснабжения мощностью до 3,3 кВт – можно запитать технику на природе или стройплощадке. Обзорность обеспечивают камеры кругового обзора и технология «прозрачного капота», которая в буквальном смысле убирает переднюю часть машины из картинки на экране.

В салоне – натуральная кожа Nappa, премиальная акустика с сабвуфером и работающая система активного гашения шумов. Добавим сюда «тихие» двухслойные стекла, климат-контроль, делящий пространство на три зоны, и панорамную крышу. Задние пассажиры, между прочим, защищены от солнца механическими шторками на дверях.

Мультимедийный комплекс построен вокруг дисплея диагональю 16,2 дюйма. В него интегрировали онлайн-сервисы «Яндекс Авто», поддержку смартфонов и возможность обновлять софт «по воздуху». Голосовой ассистент в теории понимает порядка восьми сотен формулировок и способен управлять более чем 150 функциями автомобиля.

Внедорожная геометрия и блокировки

Внедорожный арсенал у Tank 400 не менее серьезный. Имеются механические блокировки дифференциалов, честная «понижайка» и целый набор предустановленных режимов движения. По части геометрической проходимости цифры такие: дорожный просвет – 224 мм, угол въезда – 33 градуса, а съезда – 31 градус. Брод глубиной до 800 мм этому автомобилю тоже не преграда. Немаловажно, что высокий крутящий момент, по заявлениям представителей марки, доступен практически с «низов», позволяя точнее дозировать тягу на бездорожье.

Зимний пакет и сервисные условия

Учитывая российские реалии, внедорожник получил полный зимний пакет. Здесь подогревается буквально все: от сидений с рулем до лобового стекла, зеркал и даже форсунок омывателя. Предусмотрели и подогрев камеры заднего вида. Плюс к этому – увеличенный бачок стеклоомывателя, вмещающий 4,5 литра жидкости, и электронный ограничитель скорости.

Гарантийные условия выглядят так: три года полной гарантии с пятью годами сервисной поддержки. Лимит по пробегу ограничен отметкой в 150 тысяч километров.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о другом китайском внедорожнике, который подешевел после локализации.

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