Zeekr изменит подход к блокировкам автомобилей: подробности

Zeekr изменит алгоритм блокировок после инцидента с кроссовером 9X в Казахстане

Zeekr решил пересмотреть спорные алгоритмы защиты своих машин. Толчком послужил неприятный случай, произошедший с китайским автовладельцем во время путешествия в Казахстан. Господин Лю полгода назад выложил за новый кроссовер 9X порядка 500 тысяч юаней, или 5,75 млн рублей. И вот, отправившись в июле за границу, он надолго застрял прямо на границе – причем виновата в этом оказалась не таможня, а сам автомобиль.

Машина внезапно превратилась в капризный гаджет, который отказался выполнять базовые функции. Более тридцати часов подряд мультимедийная система не показывала карты и навигацию. Настоящая беда случилась с доступом к салонным отсекам: крышка топливного бака и электронный замок перчаточного ящика намертво заблокировались. «Я не мог вытащить документы из "бардачка"», – посетовал водитель. Ситуация выглядит абсурдно, если учесть, что перед поездкой он честно уведомил о своих планах дилерский центр.

Логика безопасности против удобства

По сути, никакой ошибки электроника не выдала – сработала штатная заводская прошивка. В Zeekr объяснили, что подобные ограничения – это профилактика угонов, а также заслон для серого импорта машин. Инженеры подчеркнули: основные системы движения под блокировку не попадают, да и часть защит можно обойти вручную, не бегая к официалам.

Существующий механизм разблокировки выглядит так: владелец подтверждает легальность поездки, получает код и едет. Но есть нюанс. Код привязан только к одному региону. Стоит заехать в другую страну – и машина снова считает тебя злоумышленником. С такой логикой дальнее трансконтинентальное путешествие грозит превратиться в бесконечный квест на выживание, а не в отпуск.

Что обещают исправить

В компании принесли извинения господину Лю и признали, что систему нужно дорабатывать под реальный сценарий эксплуатации. Планируется внедрить в мобильное приложение функцию самостоятельной генерации кодов, чтобы водители не зависели от колл-центров.

Zeekr

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