Tenet T8 выходит на рынок в новой, «уютной» версии
Российский автопроизводитель Tenet расширяет линейку флагманского кроссовера T8.
Вслед за модификацией «Актив», стартовавшей в начале июля, дилерские центры начали прием заказов на новую, более насыщенную версию «Прайм». Ее рекомендованная розничная цена составляет от 3 199 000 рублей.
Новинка создана специально для тех, кому важен повседневный уют и безопасность близких, и вобрала в себя лучшие черты пятиместной модели – от элегантного экстерьера до трансформируемого багажника.
«Прайм» получил целый ряд «фишек», которых не было в базе. Среди них – огромная панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка, меняющая настроение, и электропривод багажника с функцией «hands-free».
Водителя и пассажиров встретит современный цифровой мир: доминирующий в интерьере 15,6-дюймовый экран мультимедиа соседствует с 10-дюймовой приборной панелью, а за качество звука отвечают 8 динамиков.
Под капотом – турбомотор объемом 1,6литра, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Аппетиты у кроссовера скромные – всего 6,3литра на трассе и 7.7 в смешанном цикле.
Но главные сюрпризы скрыты в деталях. Например, голосовой помощник, откликающийся на приветствие «Привет, Tenet», позволяет управлять климатом, обогревом и музыкой, не отрывая рук от руля. А через мобильное приложение можно дистанционно прогреть салон зимой или найти машину на переполненной парковке.
Для российских дорог автомобиль основательно подготовлен: полный зимний пакет с подогревом всех кресел и руля, а также антикоррозийная обработка кузова воском и защита днища от реагентов.
Производится новинка по полному циклу в Калуге на мощностях холдинга «АГР».
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