Porsche приняла решение сократить тысячи работников: в чем причина?

Porsche подтвердила планы сократить 9 тысяч рабочих мест к 2035 году

К 2035 году штат Porsche уменьшится на 9 тысяч человек. Такие цифры 27 июля озвучило агентство Reuters со ссылкой на самого производителя люксовых машин. Причина – реструктуризация всего концерна Volkswagen, который пытается справиться со слабым спросом и жесткой конкуренцией.

До нового раунда переговоров уже были анонсированы сокращения: 3,9 тысячи мест на основном производстве и еще около 500 в «дочках». И вот теперь стороны – руководство и профсоюзы – после многомесячных дискуссий утвердили дополнительное уменьшение штата еще на 5 тысяч позиций. Принудительных увольнений, как обещают, не будет: людей станет меньше за счет естественного выхода на пенсию, текучки и добровольных программ.

Взамен профсоюзы выторговали пятилетнюю гарантию сохранения всех производственных площадок. А еще концерн пообещал влить €2,1 млрд в главный завод в Штутгарте-Цуффенхаузене и исследовательский центр в Вайсахе.

Между тем, финансовые дела самой марки далеки от идеала. Porsche долго оставался самым прибыльным звеном империи Volkswagen благодаря дорогим моделям. Но в прошлом году операционная прибыль рухнула сразу на 93%. Сказались торговые пошлины, проседание продаж в Китае и затраты на электромобильную экспансию. Глава компании Михаэль Лейтерс ранее дал понять: ставка теперь на модели с высокой маржинальностью вроде знаменитой 911, а модельный ряд ждет упрощение.

Параллельно внутри концерна кипят страсти. 9 июля сотрудники Volkswagen вышли на протесты: люди недовольны планами убрать до 100 тыс. рабочих мест и закрыть четыре немецких завода. Около 400 человек, по данным IG Metall, собрались у штаб-квартиры в Вольфсбурге и на других предприятиях.

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