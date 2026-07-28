Франция и Германия объединятся ради спасения европейского автопрома

Politico: Франция и Германия готовят сделку по автопрому ради выхода из кризиса

План масштабного спасения автомобильной промышленности Европы сейчас в спешке готовят в Париже и Берлине, пытаясь вытащить отрасль из затяжного пике. Politico раскрыло детали готовящегося пакетного соглашения между Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

Правительствам обеих стран спущена задача свести в единый документ ключевые промышленные стратегии. Суть проста: размен уступками, где каждая сторона получит то, что считает жизненно важным.

Франция, к примеру, давно добивается ужесточения условий игры для иностранцев. Немцы, по данным издания, готовы подписаться под этим требованием – поддержать инициативу «Сделано в Европе» и новый закон об ускорении промышленности. На деле это означает фильтр для претендентов на статус «надежного партнера», без которого не видать выгодных госконтрактов и субсидий наравне с компаниями из ЕС.

А взамен? Французская сторона согласится пересмотреть безоговорочный отказ от машин с ДВС, намеченный на 2035 год. Смягчение полного запрета теперь выглядит почти неизбежным. Катализатором этого разворота стал, в общем-то, публичный сигнал бедствия от Volkswagen – предупреждение о вероятном сокращении 100 тысяч рабочих мест по всему миру отрезвило многих политиков.

Правда, радоваться рано. Работа над параметрами сделки только стартовала, окончательных цифр и формулировок пока нет. Документ будут обкатывать и шлифовать все лето.

К 24 сентября, когда соберутся министры промышленности стран Евросоюза, соглашение уже может лежать у них на столе. Ну а финальную точку, по задумке, поставят лидеры ЕС на саммите 15-16 октября. Автогигантам вроде BMW, Renault, Peugeot и Mercedes остается ждать и надеяться, что политики на этот раз не забуксуют.

О резком росте рынка электрокаров «За рулем» уже подробно рассказывал.

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