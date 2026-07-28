Продажи седанов Senat 900 начались: что это за машина и сколько она стоит

В России стартовали продажи седанов Senat 900 по цене от 12 млн рублей

Первые клиенты уже получили ключи от Senat 900 – флагманский седан нового российского бренда официально добрался до покупателей. Причем речь идет не только о компаниях, машины начали передавать и обычным людям, которые приобрели авто для себя, сообщил д иректор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев.

«Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнеров, число которых будет постепенно расширяться», – привели его слова.

Вообще, модель дебютировала еще в июне на ПМЭФ-2026, так что старт продаж стал вполне ожидаемым шагом. Зато теперь ясно, где конкретно стоит искать машину. По данным с официального сайта Senat, география пока не слишком широка: пять дилерских центров готовы показать авто в Москве, два – в Санкт-Петербурге, и по одному партнеру нашлось в Тюмени и Казани. Постепенно точек, обещают, станет больше.

Техническая начинка и комплектации

Сам автомобиль построен вокруг классической схемы для бизнес-класса. Его длина составляет 5144 мм при колесной базе в 3060 мм. Под капотом расположился трехлитровый V6 с отдачей 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод здесь – постоянный полный, а плавность хода обеспечивает пневматическая подвеска. Разгон до сотни занимает 6,5 секунды, а предельная скорость достигает 245 км/ч.

Senat 900

Что касается прайса, то пятиместный вариант обойдется ровно в 12 млн рублей. Кстати, если хочется большего уюта, есть смысл присмотреться к четырехместной версии. Она стоит 12,5 млн и выделяется не только компоновкой салона. Внутри появляются элементы из дерева, столик самолетного формата и дополнительная площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

На одном Senat 900 планы компании не заканчиваются. В конце 2027 года ожидается производство еще более внушительной модели – длиннобазного седана Senat 1000. Вдобавок к этому в линейке появится и автомобиль сегмента SUV, став третьей моделью бренда. Но когда именно это случится – на данный момент информации нет.

Senat 900

Совсем другой ценовой полюс представляет седан BYD: о нем «За рулем» уже рассказывал.

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