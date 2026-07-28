Мировой авторынок падает шесть месяцев подряд

GlobalData: мировые продажи легковых и легких коммерческих машин упали на 0,9%

Сводки с мирового авторынка по итогам июня 2026-го рисуют не самую радужную картину. По данным консалтинговой компании GlobalData, которые приводит агентство « Автостат», дилеры по всей планете продали 7 622 571 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль. Это практически на процент (0,9%) меньше, чем годом ранее, но сама тенденция куда тревожнее цифр одного месяца.

В реальности спрос на машины снижается уже целых полгода – с января. В результате за январь – июнь общемировой объем реализации просел куда заметнее: минус 3,9%, или 42 771 062 штуки. Устойчивый тренд на сокращение, похоже, перестает быть временным явлением.

Главный тормоз глобального рынка, как ни странно, Китай. Поднебесная по-прежнему остается крупнейшей площадкой с результатом 1 689 152 проданных единицы, однако ее собственные показатели обвалились сразу на 25,8% относительно июня прошлого года. Без этого падения общая статистика могла бы оказаться в плюсе. Зато Соединенные Штаты, наоборот, прибавили 8,4% и вышли на объем в 1 371 361 машину.

Европейские площадки чувствуют себя заметно бодрее. Страны Западной Европы совместно реализовали 1 400 609 автомобилей, увеличив продажи на 10,7%, а Восточная Европа и вовсе показала рост в 10,9% (до 433 212 экземпляров). Получается, что старый свет пока двигается против глобального течения.

Кстати, среди главных героев месяца особенно выделяется Индия. Местные дилеры сумели продать 453 484 машины – скачок на 24,3% к июню 2025-го. Южная Америка тоже не подвела, там зафиксировали подъем на 20,4% (303 227 штук). Приличную положительную динамику продемонстрировали и другие крупные игроки: Япония (+7,3%, до 418 637 ед.), Южная Корея (+11,2%, до 159 382 ед.) и Канада (+5%, до 178 942 ед.).

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