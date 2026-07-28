ФАС пресекает спекулятивный рост цен на нефтепродукты в регионах. Нарушителей строго накажут

Антимонопольная служба инициировала проверки в отношении сетей АЗС и оптовых поставщиков топлива

Федеральная антимонопольная служба России инициировала серию разбирательств в отношении компаний топливного сектора, заподозренных в искусственном завышении стоимости бензина и дизельного горючего в ряде регионов страны.

Как сообщили в ведомстве, территориальные управления ФАС возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо, при этом нарушения фиксируются как на розничном, так и на оптовом уровне.

В Нижегородской области претензии предъявлены компании, работающей под брендом ESCO и по франшизе «Газпромнефть», где за короткий промежуток времени резко выросли цены на Аи-92 и Аи-95, а также было проигнорировано ранее выданное предупреждение, что теперь грозит предпринимателю штрафом.

В Пермском крае объектом внимания стала сеть АЗС «Ликом», а в Республике Коми аналогичные дела возбуждены против ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000».

Особый резонанс вызвала ситуация в Новосибирской области, где антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке: поставщики реализовали бензин Аи-92 и Аи-95 по разным ценам для различных покупателей, причем для тех, кто не участвовал в соглашении, стоимость была завышена, что в конечном счете могло негативно отразиться на розничных ценах для автомобилистов.

В связи с этим дело возбуждено в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». Помимо этого, предупреждения за необоснованное изменение цен на заправках получили участники топливного рынка в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях.

ФАС подчеркивает, что продолжает держать на постоянном контроле стоимость бензина и дизтоплива, пресекая попытки недобросовестных игроков использовать рыночную конъюнктуру для получения сверхприбыли за счет потребителей.

Пока ФАС борется со спекулятивным ростом цен на топливо, «За рулем» объяснил, как возвращение бензина Евро-3 может отразиться на автовладельцах.

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