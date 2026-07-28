Популярный корейский седан неожиданно оказался доступнее Весты

На рынке нашли свежие Hyundai Elantra, цены на них стартуют от 1 420 000 рублей

Знакомый российским водителям седан Hyundai Elantra вновь появляется в продаже, причем по неожиданно привлекательной цене.

Благодаря параллельному импорту из Китая и Кореи на рынок поступают рестайлинговые модели седьмого поколения. Самое интересное, что стоимость «корейца» оказалась ниже, чем у прямого конкурента из РФ – Lada Vesta, цены на которую в этом году стартуют от 1,58 млн рублей за механику и от 1,63 млн за версию с вариатором.

Во Владивостоке минимальный прайс на Elantra зафиксирован на отметке 1 420 000 рублей. За эти деньги предлагают машину в комплектации Top, которая уже включает цифровую приборку, мультируль, кондиционер, кнопку запуска двигателя, электронный ручник с функцией AutoHold, камеру с парктрониками, датчик света и 17-дюймовые диски.

Чуть дороже, за 1,45 миллиона, можно найти вариант с панорамной крышей и кожаной оплеткой руля. Однако география поставок сильно влияет на итоговую сумму: в Красноярске ценник вырастает до 1,6 миллиона, в Абакане и Новосибирске – до 1,65-1,68 миллиона, а в Москве и Иркутске минимальный порог переваливает за 1,77 млн рублей.

Hyundai Elantra

Всего в базе насчитывается около сотни таких автомобилей, причем некоторые экземпляры уже есть в наличии на складах. Например, в Красноярске можно купить седан с подогревами, кожаным салоном, беспроводной зарядкой и люком почти за 1,9 млн рублей. В других регионах цены на готовые к выдаче машины варьируются еще шире: в Уфе просят 2,05 млн, в Сочи – 2,07 млн, в Кирове – 2,2 млн, а в Москве самые дорогие варианты достигают 2,54 млн рублей.

Hyundai Elantra

Подавляющее большинство предложений – это китайская сборка с 1,5-литровым 115-сильным атмосферником и вариатором. Встречаются и корейские версии, которые отличаются двигателем Smartstream объемом 1,6 литра и отдачей в 128 л.с., но они тоже агрегатированы с вариатором.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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