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ФАС возбудила дела против ряда АЗС по всей России

ФАС России возбудила дела и выдала предупреждения владельцам АЗС в 8 регионах

По всей стране Федеральная антимонопольная служба развернула масштабные проверки из-за резко поползших вверх ценников на бензин. По сути, ведомство считает, что подорожание случилось без внятных экономических причин. Владельцы заправок в целом ряде регионов уже получили предупреждения или стали фигурантами дел, сообщила пресс-служба ФАС.

Так, в Нижегородской области антимонопольщики заинтересовались предпринимателем, торгующим топливом на АЗС под брендом ESCO. Там заметно прибавили в цене АИ-92 и АИ-95. Реакции на выданное предупреждение не последовало. Между прочим, бизнесмен также работает по франшизе на заправках «Газпромнефть». Теперь, если нарушение подтвердится, ему грозит солидный штраф.

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Чуть иначе развивались события в Пермском крае. Под прицел попала сеть «Ликом», доминирующая на рынке в ряде муниципалитетов. В июне стоимость топлива на ее станциях пошла в рост. Предупреждение проигнорировали – и УФАС завело дело. Компании придется отвечать по закону, если докажут, что она пользовалась своим положением и держала завышенные цены.

В Республике Коми дела возбудили сразу против двух игроков – ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000». Обе фирмы занимают сильные позиции в Сыктывкаре и окрестностях, но внятно объяснить причины удорожания бензина так и не смогли.

Возбужденные дела

А в Новосибирской области заподозрили уже не просто необоснованное повышение, а картельный сговор на оптовом рынке. По данным УФАС, бензин марок АИ-92 и АИ-95 продавали разным покупателям по разным прайсам: для тех, кто не участвовал в сговоре, топливо обходилось дороже. Это напрямую било по розничным ценникам. Дела в итоге возбуждены против ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

Предупреждения для сетей АЗС

Кстати, в Курской области предписание получило ООО «Сенд», работающее под вывеской «Калина-Ойл». Там тоже зафиксировали рост цен на АИ-92 и АИ-95. В УФАС уверены: такие действия ущемляют интересы покупателей, ведь людям фактически навязывают невыгодные условия. Компанию обязали прекратить нарушать закон о конкуренции.

Сразу трем владельцам сетей в Оренбургской области – «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам» – выдали предупреждения из-за подозрительного роста розничных цен на нефтепродукты. У них есть десять дней, чтобы привести стоимость в порядок.

Правда, иногда требования ведомства выполняют без лишних споров. В Херсонской области история сложилась иначе: тамошний оператор АЗС получил предупреждение из-за необоснованного повышения цены на АИ-92, но в этот раз стоимость бензина оперативно снизили.

Помимо этого в Пензенской области антимонопольные меры коснулись нескольких независимых продавцов топлива. В июне 2026 года они заметно подняли розничные цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Доказать экономическую обоснованность такого шага им не удалось, и им также направили предупреждения.

Вообще, ситуация с топливными ценами держит ведомство в тонусе по всей стране. Ранее, в начале июля, ФАС уже заподозрила шесть операторов сетей АЗС в Московском регионе в точно таком же необоснованном задирании цен.

О том, как ФАС наказывает нарушителей на топливном рынке, «За рулем» ранее рассказывал.

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Источник:  ФАС
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