Новая крыша, удобные шторы и дизельные моторы на выбор — Мерседес улучшил свой популярный кемпер

Кемпер Mercedes–Benz Marco Polo превратили в настоящий мини–отель

Mercedes-Benz представил обновленный дом на колесах Marco Polo, превратив его в настоящий отель под открытым небом.

Главная особенность – совершенно иная подъемная крыша из двухслойного алюминия. Теперь в задней части салона можно выпрямиться в полный рост: просвет увеличился на 10 см.

А если захочется полюбоваться ночным небом, достаточно сдвинуть панель – и панорамный проем откроет вид звездного неба.

Для комфорта придумали магнитные шторы, которые крепятся за секунды, а съемный тент легко демонтировать перед мойкой.

Внутри – новая акустика с восемью динамиками и сабвуфером. Обновленная система управления кемпером стала интуитивнее, выдвижные ящики ходят мягче, а холодильник на 40 литров тратит на четверть меньше энергии.

Под капотом – три дизельных турбо-«четверки» на выбор: 161, 187 и 234 л.с. Самый мощный мотор разгоняет фургон до сотни за 8,8 секунды, а полный привод и 9-ступенчатый автомат делают его готовым к любым дорогам. Фургон предлагается как с задним, так и с полным приводом.

Европейские продажи новинки стартуют 5 августа. Ценник пока держат в секрете, для ориентировки – нынешняя версия в Германии стоит от 80 664 евро (около 7,2 млн рублей).

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