Этот электромобиль установил рекорд продаж в России

Целиков: продажи электрокаров Avatr в РФ достигли недельного рекорда в 155 машин

В понедельник, 28 июля, в отраслевых сводках появилась любопытная цифра – речь о марке китайских электрокаров Avatr. Сергей Целиков, известный аналитик автомобильного рынка, обратил внимание подписчиков своего Telegram-канала на неожиданный скачок регистраций.

Показатель действительно впечатляет. За одну неделю в стране поставили на учет 155 таких машин, что для бренда стало абсолютным рекордом. По его словам, с 29 июня по 26 июля такую машину приобрели 442 человека. За прошедшие 26 недель 2026 года дилеры реализовали лишь 418 автомобилей Avatr. Таким образом, месячный результат превысил продажи целого полугодия.

Автомобили Avatr появились в России весной 2023 года, однако официальные продажи начались только в январе 2025-го. За все время реализации машин марки в стране на учет поставили чуть более 3 тыс. таких электромобилей.

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