Страховщики объяснили, как топливный кризис влияет на стоимость ремонта по ОСАГО

Уфимцев: Рост стоимости логистики обернулся подорожанием запчастей на 10-12%

С привычными сроками ремонта по ОСАГО в России теперь можно попрощаться. Вся система восстановления машин после аварий столкнулась с двойным ударом – мало того что детали искать все сложнее, так еще и логистика превратилась в отдельную головную боль.

Транспортировка комплектующих, по сути, подорожала примерно на 30%, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Причем рост цены очень неравномерный. Мелкая электроника и блоки управления, фары – тут речь идет о считаных процентах удорожания, почти незаметных на общем фоне.

А вот все, что касается крупных кузовных элементов, вроде задних крыльев, дверей или несъемных металлических панелей, прибавило сразу на 10-12%. Это уже ощутимо бьет по карману и страховщиков, и автовладельцев.

Логистические сбои и сроки

Раньше основным перевалочным пунктом для дорогой оптики и электронных блоков были Объединенные Арабские Эмираты. Геополитические трения, однако, превратили этот маршрут в настоящий квест: теперь посылка оттуда может идти полтора месяца. В реальности это означает одно – машины в сервисах стоят разобранными неделями, а клиенты нервничают.

Китайское направление лихорадит не меньше. Очереди на границе и перебои с горючим добавляют к привычному транзитному времени из КНР минимум 7-10 дней. Хотя бамперы, накладки и прочую кузовщину везут именно оттуда, сроки доставки в худших случаях доходят до 45 суток.

Получается совершенно тупиковая ситуация. Практически любая партия запчастей сейчас в пути дольше тех 30 дней, что закон отводит на восстановительный ремонт по ОСАГО. Ни одна станция техобслуживания, как и сами страховщики, не может сформировать сколь-нибудь надежный складской запас – все работают, что называется, с колес.

Затяжной кризис и угроза тарифам

Проблема, по словам Уфимцева, носит системный характер. И касается она отнюдь не только «китайцев». Импортные бренды, чьи детали теперь везут какими-то обходными путями, страдают в той же степени.

Если ситуация с поставками не придет в норму, а законодатели не внесут поправки в действующие нормативы, цепочка негативных последствий неизбежна. Самым неприятным звеном для рядового водителя станет очередное удорожание полисов ОСАГО. Иного выхода, когда расходы на логистику и комплектующие рвутся вверх, попросту не останется.

Ранее «За рулем» объяснил, как рост цен на топливо спровоцировал подорожание запчастей для ОСАГО.

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