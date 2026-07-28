Последний доступный Land Rover уходит с рынка: чем его заменят?

Land Rover Discovery Sport с 29-летней историей уступит место электромобилю

Переориентация Jaguar Land Rover на выпуск электромобилей привела к тому, что модель Discovery Sport покинула мировой рынок. Ей на смену придет электрокар, премьера которого ожидается в 2027 году.

Land Rover Discovery Sport

Если копнуть историю, Discovery Sport – прямой наследник Freelander. Получается, под этим именем автомобиль просуществовал целых 29 лет. Последнее серьезное обновление случилось еще в 2019 году, и с тех пор модель практически не менялась.

Land Rover Discovery Sport

Похоже, именно застой в развитии обрушил интерес покупателей. Сейчас ежегодно продается лишь несколько десятков тысяч машин. Для самого доступного представителя британского бренда это откровенно слабый результат.

Что касается Range Rover Evoque, его будущее пока туманно. По сути, это технический близнец Discovery Sport, и он тоже много лет не получал глубоких модернизаций. Экологические требования затягивают петлю: скорее всего, Evoque снимут с производства по той же причине – автомобиль перестал вписываться в современные «зеленые» стандарты. Именно это обстоятельство, кстати, во многом и предопределило уход «Диско Спорта».

О том, какие новинки ушедших марок сейчас ввозят в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!