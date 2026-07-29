Volvo готовит новый люксовый седан при поддержке Geely

Компания Volvo готовится к запуску нового флагманского седана класса «люкс»

Концерн Geely, похоже, решил пойти ва-банк. Ради создания нового флагмана Volvo материнская компания без колебаний заморозила или как минимум отложила аналогичные «люксовые» задумки для трех родственных марок – Galaxy, Lynk & Co и Zeekr. Об этом рассказало издание 36kr, ссылаясь на собственные источники в индустрии.

По сути, мы наблюдаем рождение модели, которой у шведов не было за всю их вековую историю. Машина с внутренним индексом 561 метит прямиком в сегмент представительских седанов D-класса, где она должна будет переиграть нынешний Volvo S90 и навязать борьбу популярному на китайском рынке Maextro S800. В общем-то, первый выход Volvo в эту нишу – событие само по себе громкое, но манера, в которой его готовят, вызывает не меньше вопросов.

Процесс со стороны Geely больше напоминает мобилизацию, а не просто проектную работу. Все силы брошены на Volvo 561, тогда как перспективные флагманы для других брендов концерна пришлось поставить на паузу. Здесь явно просматривается очень серьезная ставка на успех.

За проект отвечает свежая кадровая сила – Дуань Цзяньцзюнь, занявший в мае пост президента и генерального директора Volvo China. Причем на это место он пришел прямиком из китайского офиса Mercedes-Benz. Между прочим, за последние 13 лет именно этот человек помог S-Class и Maybach захватить почти безраздельную власть в премиум-сегменте Китая. Сейчас его опыт пытаются переложить на шведскую почву.

Разделение труда в процессе выглядит так: сотрудники Volvo China определяют продуктовые характеристики, следят за соблюдением стандартов безопасности и занимаются сертификацией. А вот инженерная начинка – разработка электрических систем, общее проектирование и управление поставками – возложена на плечи команды разработчиков Geely.

Собирать новинку планируют прямо в Китае.

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