Известный бренд намерен локализовать в России новые кроссоверы

Bestune до конца года расширит модельный ряд в РФ, включая электромобили Joyee

Китайский концерн FAW, похоже, все еще ищет идеальный рецепт для российского рынка со своим брендом Bestune. Рассматривается вариант с ее расширением. Произойти это, по данным пресс-службы компании, может до завершения 2026 года. Конкретные названия и даты пока держат в тайне – в представительстве лишь подтвердили сам факт обсуждения таких планов.

Кстати, одной из вероятных новинок называют электрическое семейство Joyee. Дополнительный сигнал: заявку на регистрацию этого товарного знака в России FAW уже подал. То есть переговоры явно ушли дальше простого любопытства.

Bestune B70 и Bestune T90

На производственных картах все тоже неспокойно. От идеи собирать машины в России марка не отказалась, хотя временные рамки все еще не очерчены. Вообще об этом заговорили еще в 2025-м, а в начале следующего года даже назвали претендентов на конвейер – кроссоверы Т90, Т77 и лифтбек B70.

Но реальность внесла коррективы. Сперва из гаммы тихо убрали T55, а затем, видимо, посчитали, что и с T77 пора прощаться. Теперь портфолио выглядит аскетично – только кроссовер T90 да лифтбек B70. Причем сам FAW – гигант с несколькими автомобильными брендами, среди которых на нашем рынке также светится премиальный Hongqi и различная коммерческая техника под отцовским шильдиком.

Недавно «За рулем» рассказал о переходе кроссовера Москвич М70 на мелкоузловую сборку.

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