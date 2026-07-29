Когда в Россию вернутся японские автомобильные бренды? Прогнозы экспертов

Эксперты оценили перспективы возвращения японских брендов в РФ к 2027 году

Японские автомобили остаются крайне востребованными у россиян, хотя сами бренды свернули официальные продажи еще в 2022 году. Опрошенные дилеры подтверждают: покупатели по-прежнему охотятся за машинами из Японии, завозя их по альтернативным каналам. По сути, отсутствие прямой поддержки производителей не сильно охладило интерес.

В новый год страна вошла с живой дилерской сетью Toyota, Nissan, Mitsubishi и других марок. Финальным месяцем полноценной работы стал для них январь 2022-го. Тогда, по статистике комитета автопроизводителей АЕБ, безусловным лидером была Toyota. За месяц удалось реализовать 6126 автомобилей. Следом шел Nissan – 4254 штуки. Замыкал первую тройку Mitsubishi с 2054 проданными машинами.

Чуть позади оказались Mazda (1906 единиц), Lexus (563), Subaru (332) и Suzuki (331 ед.). Среди конкретных моделей долгое время доминировал кроссовер Toyota RAV4, сборку которого тогда осуществляли в Санкт-Петербурге. Только за тот же январь свои контракты оформили 2762 покупателя. Хорошо брали Nissan Qashqai – 1874 экземпляра, а также неувядающий седан Toyota Camry (1746 ед.). В рейтинг входили также Nissan X-Trail, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. Примечательно, что практически все эти хиты не исчезли из салонов – просто путь их доставки стал сложнее.

Через параллельный импорт машины исправно приезжают в страну, и продавцы с дилерами делают на них хорошую кассу. В этом потоке «японцы» и вовсе оказались на первых ролях.

Разбор текущих предложений

Взять тот же Toyota RAV4. Сейчас у дилеров представлен кроссовер шестого поколения с двухлитровым мотором на 171 л.с., вариатором и полным приводом. Ценник на модель 2026 года начинается от 4 млн рублей. Завозят его в основном из Китая, где машины выпускает совместное предприятие FAW и Toyota. В салонах попадаются также «близнецы» RAV4 под названием Wildlanger, собранные на мощностях GAC и Toyota. Продавцы честно признаются: спрос на последнюю версию заметно скромнее.

А вот Nissan Qashqai с мотором 2.0 (140 л.с.), передним приводом и вариатором, наоборот, пережил ренессанс. Долгое время его не особо жаловали на сером рынке. Все поменялось с реформой утильсбора. Поскольку отдача двигателя не превышает 160 «лошадей», кроссовер получил льготный тариф. Как итог – финальный прайс опустился до вменяемых 3 165 000 рублей за вариант 2026 года, и дилеры начали тащить Qashqai партиями.

Mazda CX-5 признана абсолютным бестселлером среди «параллельных» японцев. Ее тоже обходит стороной повышенный утильсбор, в базе стоит 150-сильный агрегат. С шестиступенчатым автоматом и выбором переднего или полного привода такая машина обойдется минимум в 3 845 000 рублей за 2026 год. Интересно, что здесь конкурируют сборки японская и китайская – они немного разнятся по техчасти и условиям обслуживания.

Тяжело пришлось Mitsubishi Outlander. Когда-то это был столп продаж, а теперь поиск нового кроссовера с мотором 2.5 (185 л.с.) и вариатором превратился в квест. Поставки заморожены, модель пыталась держаться на единичных завозах, но драконовский утильсбор поднял цены до небес. Сегодняшний минимум – 7 300 000 рублей за исполнение 2025 года. Крупные дилеры еще могут похвастаться штучными авто в наличии.

Зато малыш Suzuki Jimny за 3 890 000 рублей чувствует себя превосходно. Компактный внедорожник с 1,5-литровым мотором (102 или 105 л.с.) и полным приводом – частый гость в автосалонах. Мощность опять же позволяет экономить на сборе. Везут трех– и пятидверные версии из Японии и Индии. Видно, что модель крепко зацепилась за аудиторию.

Реальность возможного возвращения

Дилеры отлично видят магию японских брендов. Николай Иванов из сети «Рольф» прямо говорит: Toyota и Mazda в альтернативном импорте остаются одними из самых востребованных.

«По отдельным моделям они входят в число лидеров продаж. Следует признать, что доверие к японским брендам у российских покупателей сохраняется», – подчеркнул он.

Его коллега из Major Александр Николаев называет спрос по-прежнему высоким. Многие клиенты оценивают надежность как приоритет и всерьез рассматривают «японца» при выборе. Однако эти разговоры не означают, что завтра откроются официальные шоурумы.

Анна Уткина («Автодом» и «АвтоСпецЦентр») смотрит на ситуацию без иллюзий. «Реальное возвращение японских автопроизводителей, если оно состоится, потребует значительного времени и столкнется с серьезными рыночными и политическими барьерами», – заявила она. Слишком много узлов надо развязать. Николаев из Major добавляет, что даже при большом желании быстро не получится. Помимо желания возобновить отгрузки, предстоит заново решать юридические вопросы, восстанавливать логистику, сертифицировать модели и налаживать поставки запчастей с обучением персонала. По его оценке, это займет долгие месяцы.

Более конкретный горизонт обрисовала Уткина – не раньше 2027 года. Она обратила внимание, что регистрация товарных знаков в Роспатенте с 2026 года – это лишь попытка сохранить права на интеллектуальную собственность, а не сигнал к скорому открытию продаж. «Ключевыми сдерживающими факторами остаются угроза вторичных санкций, необходимость сертификации моделей для российского рынка, а также восстановление дилерских сетей и сервисной инфраструктуры. Процесс организации начала продаж… даже при благоприятном политическом сценарии может занять не менее года», – добавила она.

Иванов же подводит к тому, что сам приход японцев – это, безусловно, позитив, сулящий расширение выбора. Но дилерские контракты, гарантийная и финансовая политика, склады запчастей не возникнут в один момент.

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