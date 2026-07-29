Волгу назвали главной надеждой российского авторынка: почему новый бренд обошел конкурентов

Сергей Целиков: Экспертная аудитория верит в перспективы бренда Volga

Меньше месяца потребовалось возрожденной Volga, чтобы завоевать доверие потенциальных покупателей.

По данным опроса агентства « Автостат», проведенного с 23 по 26 июля в телеграм-каналах, 31% респондентов назвали именно этот бренд самым перспективным среди пяти новичков российского рынка. В исследовании приняли участие 1077 человек, более 70% из которых профессионально связаны с автобизнесом, отмечает гендиректор аналитического агентства Сергей Целиков.

Столь высокий показатель выглядит особенно убедительно на фоне реальных продаж. Согласно статистике на 20 июля, Volga реализовала 389 автомобилей, заняв третье место среди дебютантов после Jeland (2604 машины) и UMO (852). Однако эксперты не спешат считать результат провалом – продажи стартовали лишь 19 июня, а дилерская сеть насчитывает пока 40 центров в 20 городах. Для сравнения: у лидера Jeland к моменту запуска работало уже 175 дилерских точек.

Почему же аудитория сделала ставку именно на Volga? Ответ кроется в сочетании нескольких факторов.

Бренд уже включен в список Минпромторга как допущенный для работы в такси и госорганов. Это открывает доступ к корпоративным закупкам, доля которых на рынке в 2025 году составляла лишь 14%, но именно здесь у Volga есть все шансы занять прочную позицию.

Разнообразная линейка. В отличие от конкурентов, Volga вывела на рынок сразу три модели: седан C50 (от 2,899 млн руб.) и кроссоверы K40 (от 2,749 млн руб.) и K50 (от 4,199 млн руб.). Причем все три оказались дешевле китайских аналогов, на базе которых созданы.

Амбициозные планы. Производственный план на 2026 год – 30 тысяч автомобилей, при этом завод в Нижнем Новгороде уже вышел на полную первую смену. Эксперты оценивают годовой потенциал марки в 40-60 тысяч машин при условии стабильных поставок комплектующих.

Согласно исследованию, позади остались бренды Jeland (25% голосов), электромобильный UMO (18%), а также Atom (3%) и Esteo (2%), которым еще предстоит доказывать свою состоятельность.

Каждый пятый опрошенный (21%) затруднился с выбором, что, по мнению Сергея Целикова, может свидетельствовать о недостатке действительно перспективных новичков на рынке.

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