Популярный бренд показал большой седан с автономным управлением по цене Весты

GAC показал большой седан с автономным управлением по цене Весты

Китайский автопром делает беспилотные технологии реально массовыми. Компания GAC готовит к запуску свежее семейство Aion Ray, нацеленное на молодую аудиторию.

Первым на рынок выйдет седан с индексом 7. Длиной машина вымахала почти на пять метров. Между тем заявленный ценник удивляет куда больше габаритов – производитель обещает уложиться в 150 тысяч юаней. В пересчете это около 1,75 миллиона рублей. Для понимания: примерно столько же сегодня просят за средние комплектации Lada Vesta.

GAC Aion Ray 7

Правда, оснащение у «китайца» будет совершенно иного порядка. Опубликованные тизеры выдают наличие лидара, что напрямую указывает на комплекс автопилота четвертого уровня. То есть система способна полностью взять управление на себя, и постоянное присутствие человека за рулем, по сути, перестает быть обязательным.

Кстати, вместе с моделью GAC анонсирует и кое-что не менее любопытное – собственную программу ответственности. Производитель намерен в добровольном порядке закрывать все риски, связанные с самовозгоранием из-за батареи или бортовой электроники. Более того, под страховку попадут и сбои автоматики. Если машина, скажем, при автоматической парковке заденет препятствие, отвечать за это будет завод. На такой шаг среди китайских марок еще никто не решался.

GAC Aion Ray 7

В общем-то, планы у GAC еще амбициознее. В перспективе цены на всю линейку Ray собираются опустить до отметки в 100 тысяч юаней – это порядка 1,2 миллиона рублей. И при этом ни одна из моделей не будет выпускаться без продвинутого автопилота. Похоже, эпоха дорогих « беспилотников» заканчивается, толком и не начавшись.

GAC Aion Ray 7

Элементы автономного управления, помогающие избежать тяжелых последствий аварии, «За рулем» уже описал на примере Audi.

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