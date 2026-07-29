Поворот ключа — и мотору конец. Почему нельзя заводить машину после лужи

Инженер Артем Николаев объяснил, почему попытка завести заглохший в воде двигатель приводит к гидроудару и разрушению шатуна

Глубокие лужи и мощные ливни таят в себе угрозу посерьезнее, чем просто мокрый коврик, отмечают эксперты Pravda.Ru.

Самый опасный сценарий для двигателя в таких ситуациях – гидроудар. Как отмечает инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев, бензиновые агрегаты переносят его особенно тяжело. Попадание даже крошечного объема влаги в цилиндр нередко оборачивается деформированными кольцами и задирами на стенках.

В отличие от податливого воздуха, вода практически не поддается сжатию. Когда поршень на полном ходу пытается сжать эту массу, происходит мгновенная блокировка. Вся колоссальная энергия удара идет не на рабочий такт, а прямиком в металл – достается поршням и шатунам. Последние, кстати, от такого обращения гнутся или рвутся моментально.

Самый надежный путь для жидкости в камеру сгорания – это тракт впуска, фактически через воздушный фильтр. Реже вода затягивается через выпуск. Откуда бы она ни пришла, итог будет один: несжимаемая среда внутри цилиндра ломает то, что должно двигаться.

Вот тут и кроется главная ловушка. Мотор заглох, машина стоит в луже, и у водителя возникает рефлекторное желание немедленно завести автомобиль.

«Основная ошибка водителей – попытка завести машину после того, как она заглохла в луже. В этот момент вода может еще находиться в коллекторе, и один поворот ключа отправит шатун в блок цилиндров», – пояснил суть риска Артем Николаев.

Незадолго до этого высказался и автомобильный инженер Михаил Лазарев. Он предупредил: любительские попытки «продуть» цилиндры без профессионального инструмента почти гарантированно добивают силовой агрегат. Повторный пуск в такой ситуации превращает потенциально ремонтопригодный узел в кандидата на полную замену.

Что же делать, если вы все-таки угодили в водяную западню? Прежде всего – заглушить мотор и больше не прикасаться к ключу зажигания. Дальнейшая безопасная эвакуация подразумевает только буксировку или вызов эвакуатора. Любые эксперименты с запуском, пока свечи не выкручены, а вода не удалена из цилиндров, ведут к капитальному ремонту.

Намного проще, в общем-то, беду предотвратить. Если держать под контролем целостность впускного тракта, риск гидроудара резко падает. Речь о банальной, но регулярной ревизии воздушного фильтра: сухой, чистый и плотно сидящий в корпусе картридж не оставит влаге лазеек.

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