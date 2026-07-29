Эксперт оценил расширенный перечень автомобилей для такси

Эксперт Иванов: локализация снижает риски по доступности машин и обслуживанию

Решение расширить парк локализованных машин для такси за счет Tenet, Jeland, Jetour и Omoda прокомментировал директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

По сути, это предсказуемый ход. Когда речь заходит о таксомоторной отрасли, считать приходится далеко не только ценник на старте. Гораздо весомее оказываются стабильность каналов поставок, разветвленная сеть сервиса, итоговая стоимость содержания, наличие расходников на складах и прозрачные гарантийные сроки. Модели, собранные в России в рамках специнвестконтракта, объективно получают тут фору. Они, по мнению Иванова, имеют куда более надежные перспективы.

Локализация для таксопарков – вообще вещь критическая. Она напрямую снижает риски, связанные с доступностью машин и последующим обслуживанием. Проблем с запчастями эксперт тоже не ждет. В реальности техническая начинка остается прежней, пусть даже сменятся шильдики или юридическая оболочка бренда. А раз так, то и с предсказуемой эксплуатацией все будет в порядке.

Заглядывая в будущее, эксперт отметил: список имеет смысл пополнять массовыми локализованными новинками. Такими, где нет проблем ни с доставкой, ни с ремонтом, а стоимость жизни автомобиля не шокирует. Мысль простая: такси не музейный стенд для эксклюзива. Отрасли подавай такие машины, которые можно получить быстро, обслуживать потоком и без сюрпризов планировать бюджет на несколько лет вперед.

«Для такси нужны не нишевые продукты, а автомобили, которые можно быстро поставить, обслуживать в больших объемах и прогнозировать по затратам на несколько лет вперед», – подчеркнул специалист.

Какие автомобили теперь могут работать в такси, «За рулем» уже рассказывал.

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