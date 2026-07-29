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Все такси в России переоборудуют по новому ГОСТу

В России утвердили ГОСТ на опознавательные знаки для легковых такси

С 1 июля в России начал действовать новый ГОСТ, который регламентирует внешние отличительные признаки легковых такси.

Отныне каждая машина, занятая в перевозках, обязана нести на крыше оранжевый опознавательный фонарь с постоянной подсветкой. А на обеих передних дверях – и с водительской, и с пассажирской стороны – должен дублироваться государственный регистрационный номер. Причем надпись делается настолько крупной и четкой, что прочитать ее можно даже с приличного расстояния.

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Вообще, к внешнему виду добавилась еще одна деталь – классическая цветографическая схема, то есть шахматная композиция из контрастных квадратов. Наносят ее как на боковины кузова, так и прямо на тот самый опознавательный фонарь.

Стандарт, между прочим, ужесточил требования и для наземного городского транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев. Перевозчиков обязали сопровождать поездки звуковыми объявлениями и визуальными табло – задумано это ради комфорта и доступности для всех без исключения пассажиров.

Ранее «За рулем» опубликовал обновленный список автомобилей, допущенных к работе в такси.

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Источник:  ТАСС
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