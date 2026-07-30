Что нужно проверить в машине перед дальней поездкой в жару?

Перед дальней поездкой в жару необходимо проверить кондиционер и состояние шин

Долгая поездка на машине к морю или на дачу в палящий зной порой оборачивается куда более суровым вызовом, чем предполагалось. Особенно если машина к таким нагрузкам подготовлена лишь частично.

Современные автомобили, кстати, изначально проектируются с запасом и проходят массу тестов в самых экстремальных режимах, напомнил автоюрист Дмитрий Славнов. По его мнению, высокая температура сама по себе не должна валить исправный узел в глухой отказ. Но мелкие недосмотры на раскаленном маршруте быстро вылезают наружу.

«Кондиционер – первое, что стоит проверить. Если не хватает фреона, его нужно дозаправить. В приоритете должно оставаться самочувствие людей, которые находятся в машине», – подчеркнул специалист в разговоре.

Отдельный повод заглянуть в сервис, по словам Славнова, возникает, когда климатическая установка едва холодит, из дефлекторов тянет кисловатым запахом или во время работы слышен непривычный шум. Тянуть с визитом к мастерам перед дальней дорогой – плохая затея.

Шины в жару нагреваются на асфальте до предела и принимают на себя повышенные нагрузки. Вздутия, трещины или усталый протектор лучше заметить заранее, а не на трассе. Заодно стоит перепроверить давление в колесах – на горячем покрытии оно играет особенно критичную роль.

Помимо этого, эксперт советует бегло оценить уровень антифриза и моторного масла, заглянуть в багажник к запаске, бросить взгляд на аккумулятор и убедиться, что тормоза не подают поводов для сомнений. А в багажник стоит забросить запас питьевой воды. Причем строгое правило – не оставлять в нагретом салоне детей, животных, баллончики с аэрозолем, зажигалки и пауэрбанки. В реальности именно такая «мелочь» чаще всего создает сценарий на грани ЧП, когда до моря остаются считанные километры.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какой автомобиль лучше всего подойдет для отпускной поездки на юг.

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