LMC помогает автопутешественникам чувствовать себя как дома вдали от дома

Автодом e:dero 350 D весит менее 750 кг, и для его буксировки не нужны разрешения

Каждое путешествие начинается с идеи, с стремления к свободе, новым впечатлениям и уютному ощущению дома в дороге. Более 70 лет компания LMC сопровождает любителей кемпинга в этом путешествии – создавая транспортные средства для отдыха, сочетающие в себе интеллектуальные облегченные технологии и продуманный дизайн.

Но главный секрет бренда – не в уюте, а в легкости. Инженеры компании превратили борьбу за каждый килограмм в философию: меньше балласта – больше свободы. Современные материалы, продуманная компоновка и отказ от лишнего позволяют создавать кемперы, которые не перегружают машину, но при этом вмещают все необходимое – от велосипеда до сапборда.

Простая установка, впечатляющий результат: e:dero 350D создан для спонтанных привалов и долгих вечеров.

Одна из новинок – модель e:dero 350 D весит всего 750 кг. Это значит, что для буксировки не нужны спецразрешения, а многие электрокары справятся с прицепом без потери запаса хода.

Мягкая обивка, успокаивающие цвета: уют, который вы сразу почувствуете в кресле LMC e:dero 350D.

Внутри – никаких стационарных ванных и громоздких кухонь. Только спальная зона, которая днем превращается в гостиную, съемные USB-светильники и водонепроницаемые подушки. Жизнь здесь сосредоточена не внутри, а снаружи, у костра или у озера.

Большое открытое пространство LMC e:dero 400C превращает автодом в место для встреч.

Для тех, кто ценит компанию, – модель e:dero 400C с огромной задней дверью, которая превращает фургон в открытую террасу для встреч с друзьями.

Вот как выглядит отдых с LMC Cruiser T740EL.

А в премиальной линейке Cruiser – мягкая войлочная обивка, непрямой свет и дизайн, который больше подходит стильной квартире, чем классическому автодому.

LMC не пытается угодить всем – она предлагает выбор: минимализм e:dero или роскошь Cruiser T740EL. При этом каждая модель создана для одного: чтобы вы могли начать отдых сразу, как только припарковались.

Вживую новинки покажут с 28 августа по 6 сентября на выставке в Дюссельдорфе.

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