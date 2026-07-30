В России снова продают Hyundai Elantra: дешевле Лада и Changan

Hyundai Elantra вновь появилась на российском рынке по цене от 1,6 млн рублей

Hyundai Elantra вновь появилась на российском рынке. Рестайлинговые модели седьмого поколения поступают на рынок благодаря параллельному импорту из Китая, Казахстана и Кореи. Автомобили доступны как в наличии, так и под заказ.

Минимальная цена на Hyundai Elantra составляет 1 610 000 рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль в комплектации Smart, который включает цифровую приборную панель, мультируль, кондиционер, кнопку запуска двигателя, электронный ручник с функцией Auto Hold, камеру заднего вида с парктрониками, датчики света и дождя, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Hyundai Elantra

В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Курган и Владивосток, цены на аналогичные комплектации начинаются от 1 785 000 рублей и могут достигать 2 656 000 рублей.

Большинство предложений представляют собой китайские версии с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил и вариатором. Однако встречаются и корейские версии с двигателем Smartstream объемом 1,6 литра и мощностью 128 л.с., которые также оснащены вариатором.

Hyundai Elantra

О перспективах возвращения японских автомобильных брендов «За рулем» уже рассказывал.

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