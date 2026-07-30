В России снова продают Hyundai Elantra: дешевле Лада и Changan
Hyundai Elantra вновь появилась на российском рынке. Рестайлинговые модели седьмого поколения поступают на рынок благодаря параллельному импорту из Китая, Казахстана и Кореи. Автомобили доступны как в наличии, так и под заказ.
Минимальная цена на Hyundai Elantra составляет 1 610 000 рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль в комплектации Smart, который включает цифровую приборную панель, мультируль, кондиционер, кнопку запуска двигателя, электронный ручник с функцией Auto Hold, камеру заднего вида с парктрониками, датчики света и дождя, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Курган и Владивосток, цены на аналогичные комплектации начинаются от 1 785 000 рублей и могут достигать 2 656 000 рублей.
Большинство предложений представляют собой китайские версии с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил и вариатором. Однако встречаются и корейские версии с двигателем Smartstream объемом 1,6 литра и мощностью 128 л.с., которые также оснащены вариатором.
О перспективах возвращения японских автомобильных брендов «За рулем» уже рассказывал.
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