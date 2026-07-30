Неприхотливый мотор, надежная АКП и нет проблем с запчастями — достойный кроссовер за 2 млн

Эксперт «За рулем»: Ford Explorer с пробегом — недооцененный, но неплохой кроссовер

Трехрядные кроссоверы с пробегом за 2 млн рублей – это всегда компромисс. Новыми такие машины давно стоят иначе, и на вторичном рынке главный вопрос не в цене, а в том, сколько этот автомобиль потребует внимания и денег сразу после покупки.

Один из немногих реальных вариантов в этом бюджете – Ford Explorer пятого поколения, выпускавшийся примерно в 2014-2015 годах. Почти все экземпляры на нашем рынке собраны в России, что немного упрощает поиск запчастей, но не снимает главных рисков.

Ford Explorer V

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Двигатель у пятого Эксплорера, если не считать версию Sport с турбомотором, в основном, один – бензиновый V6 3,5 литра (249 л.с.). Он получился надежным и спокойно добирается до 400 тысяч км пробега. Но при осмотре обязательно проверьте состояние водяного насоса: он может потребовать замены уже после 150 тысяч км.

Мотор не терпит экономии на качестве моторного масла – первыми страдают натяжители цепей. И на топливе тоже лучше не экономить, иначе можно попасть на замену дорогих лямбда-зондов и нейтрализатора.

Ford Explorer V

С 6-ступенчатым автоматом 6F50 не все просто. Коробка прочная, но работает с тяжелым внедорожником, поэтому нагрузка на нее колоссальная. Чтобы она не преподнесла сюрпризов, менять масло лучше не раз в 60 тысяч, а уже в 40 – иначе продукты износа забьют соленоиды, а следом откажет масляный насос.

Explorer – не самый сложный и не самый проблемный выбор в этом классе, но сэкономить на обслуживании здесь точно не получится.

Таким образом, за два миллиона рублей вы получаете вместительный автомобиль для семьи и путешествий, но пользование придется начинать с тщательной диагностики и готовности к регулярным вложениям.

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