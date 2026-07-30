Полный привод, мощный мотор, смешной расход — новый внедорожник известной марки

Пикап Jetour Zongheng F700 вышел на рынок Китая с ценой от 4,2 млн рублей

Китайские дилеры начали выставлять в шоурумах новый Jetour Zongheng F700 – гибридный пикап, официальные продажи которого должны стартовать только 6 августа, а пока есть шанс посмотреть на серийную машину вживую.

Jetour Zongheng F700

Предварительный этап приема заказов на модель уже запущен, и озвучена стартовая планка: 364 900 юаней – по курсу на конец июля это примерно 4,2 миллиона рублей. Правда, итоговый прайс-лист и наборы опций производитель пока держит в секрете, так что окончательная стоимость еще может сюрпризнуть.

Jetour Zongheng F700

Если отвлечься от цифр на ценнике и заглянуть под капот, картина складывается гораздо интереснее. Там обосновалась система Jetour Kunpeng Super Performance Hybrid CDM-O: двухлитровый турбомотор на 211 сил состыкован с электродвигателями и роботизированной коробкой DHT. В сумме все это выдает 904 л.с. и 1135 Н·м крутящего момента.

Запас хода в смешанном цикле обещан на уровне 1300 километров – впечатляет, хотя точную емкость батареи и «чистый» пробег без ДВС пока не называют. Зато известно, что здесь применена двухслойная батарея CATL Shenxing с 4C- технологией, а вся электроника «живет» внутри 800-вольтовой архитектуры.

Интерьер Jetour Zongheng F700

При этом в конструкции сохранили честную рамную основу, независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и по кругу, и три блокировки. Добавить сюда 15 предустановленных режимов движения – получается штука, готовая и в грязь, и в город. Кстати, создатели не забыли и про утилитарность: сзади есть точки для крепления поклажи, встроенный V2L-преобразователь на 6,6 кВт и небольшие подножки за колесами, чтобы забираться в кузов было удобнее.

Интерьер Jetour Zongheng F700

Салон могут предложить с двумя рядами сидений в четырехместном и пятиместном вариантах. На передней панели – огромный 15,6-дюймовый тачскрин, а прямо над ним растянулся панорамный экран диагональю 35,4 дюйма. За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8255, поверх которого работает оболочка Zongheng OS. В пакет ассистентов Falcon 500, судя по заявлениям, включены адаптивный круиз с расширенными сценариями, автоторможение, автоматический парковщик и система камер на 540 градусов.

Интерьер Jetour Zongheng F700

Между прочим, география продаж новинки явно выйдет за пределы Китая. На африканский рынок, например, пикап нацелился под именем Jetour P5 и доберется туда не раньше 2027 года, а в некоторых странах его можно ждать уже ближе к концу нынешнего.

Что до российских перспектив – про них пока молчат, но, учитывая активность китайских брендов, вопрос появления кажется делом времени.

Тем временем «За рулем» уже рассказал о еще одной любопытной китайской модели — седане Jetta M6.

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