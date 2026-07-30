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Полный привод, мощный мотор, смешной расход — новый внедорожник известной марки

Пикап Jetour Zongheng F700 вышел на рынок Китая с ценой от 4,2 млн рублей

Китайские дилеры начали выставлять в шоурумах новый Jetour Zongheng F700 – гибридный пикап, официальные продажи которого должны стартовать только 6 августа, а пока есть шанс посмотреть на серийную машину вживую.

Jetour Zongheng F700
Jetour Zongheng F700

Предварительный этап приема заказов на модель уже запущен, и озвучена стартовая планка: 364 900 юаней – по курсу на конец июля это примерно 4,2 миллиона рублей. Правда, итоговый прайс-лист и наборы опций производитель пока держит в секрете, так что окончательная стоимость еще может сюрпризнуть.

Jetour Zongheng F700
Jetour Zongheng F700

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Если отвлечься от цифр на ценнике и заглянуть под капот, картина складывается гораздо интереснее. Там обосновалась система Jetour Kunpeng Super Performance Hybrid CDM-O: двухлитровый турбомотор на 211 сил состыкован с электродвигателями и роботизированной коробкой DHT. В сумме все это выдает 904 л.с. и 1135 Н·м крутящего момента.

Запас хода в смешанном цикле обещан на уровне 1300 километров – впечатляет, хотя точную емкость батареи и «чистый» пробег без ДВС пока не называют. Зато известно, что здесь применена двухслойная батарея CATL Shenxing с 4C- технологией, а вся электроника «живет» внутри 800-вольтовой архитектуры.

Интерьер Jetour Zongheng F700
Интерьер Jetour Zongheng F700

При этом в конструкции сохранили честную рамную основу, независимую подвеску на двойных поперечных рычагах и по кругу, и три блокировки. Добавить сюда 15 предустановленных режимов движения – получается штука, готовая и в грязь, и в город. Кстати, создатели не забыли и про утилитарность: сзади есть точки для крепления поклажи, встроенный V2L-преобразователь на 6,6 кВт и небольшие подножки за колесами, чтобы забираться в кузов было удобнее.

Интерьер Jetour Zongheng F700
Интерьер Jetour Zongheng F700

Салон могут предложить с двумя рядами сидений в четырехместном и пятиместном вариантах. На передней панели – огромный 15,6-дюймовый тачскрин, а прямо над ним растянулся панорамный экран диагональю 35,4 дюйма. За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8255, поверх которого работает оболочка Zongheng OS. В пакет ассистентов Falcon 500, судя по заявлениям, включены адаптивный круиз с расширенными сценариями, автоторможение, автоматический парковщик и система камер на 540 градусов.

Интерьер Jetour Zongheng F700
Интерьер Jetour Zongheng F700

Между прочим, география продаж новинки явно выйдет за пределы Китая. На африканский рынок, например, пикап нацелился под именем Jetour P5 и доберется туда не раньше 2027 года, а в некоторых странах его можно ждать уже ближе к концу нынешнего.

Что до российских перспектив – про них пока молчат, но, учитывая активность китайских брендов, вопрос появления кажется делом времени.

Тем временем «За рулем» уже рассказал о еще одной любопытной китайской модели — седане Jetta M6.

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Источник:  Autonews.ru
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