В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили

«Автостат» зафиксировал исторический максимум доли полноприводных машин в РФ

Российские покупатели новых машин, похоже, окончательно меняют свои привычки. Сегмент полноприводных автомобилей поставил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, заняв почти половину рынка.

Агентство « Автостат» подсчитало: в январе-июне 2026 года дилеры продали 260,4 тысячи легковушек с трансмиссией 4х4. В относительных цифрах это 42,8% от всех реализованных новых авто. «За 6 месяцев 2026 года в России было реализовано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных полным приводом… это составляет 42,8% от общего объема российского авторынка и является историческим рекордом», – констатируют аналитики.

Что любопытно, динамика прироста у разных типов привода кардинально различается. По сути, машины, у которых крутятся все четыре колеса, рванули вперед сразу на 34%, в то время как переднеприводные модели прибавили всего 3%. На деле пропасть оказалась настолько большой, что классические «переднеприводники» впервые за долгое время уступили психологическую отметку – их доля сжалась до 57%.

Говорить о полном исчезновении монопривода, впрочем, пока рано. Варианты с классической задневедущей компоновкой тоже присутствуют на складах, но их присутствие, прямо скажем, микроскопическое. Рыночная доля таких автомобилей недотягивает и до 0,2%, так что погоды они не делают.

Ранее «За рулем» рассказывал о новом внедорожнике с полным приводом, который подтверждает этот тренд.

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