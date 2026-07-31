В России зафиксировали рекордный спрос на полноприводные автомобили
Российские покупатели новых машин, похоже, окончательно меняют свои привычки. Сегмент полноприводных автомобилей поставил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, заняв почти половину рынка.
Агентство « Автостат» подсчитало: в январе-июне 2026 года дилеры продали 260,4 тысячи легковушек с трансмиссией 4х4. В относительных цифрах это 42,8% от всех реализованных новых авто. «За 6 месяцев 2026 года в России было реализовано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных полным приводом… это составляет 42,8% от общего объема российского авторынка и является историческим рекордом», – констатируют аналитики.
Что любопытно, динамика прироста у разных типов привода кардинально различается. По сути, машины, у которых крутятся все четыре колеса, рванули вперед сразу на 34%, в то время как переднеприводные модели прибавили всего 3%. На деле пропасть оказалась настолько большой, что классические «переднеприводники» впервые за долгое время уступили психологическую отметку – их доля сжалась до 57%.
Говорить о полном исчезновении монопривода, впрочем, пока рано. Варианты с классической задневедущей компоновкой тоже присутствуют на складах, но их присутствие, прямо скажем, микроскопическое. Рыночная доля таких автомобилей недотягивает и до 0,2%, так что погоды они не делают.
Ранее «За рулем» рассказывал о новом внедорожнике с полным приводом, который подтверждает этот тренд.
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