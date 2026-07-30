Шторки, розетки и никакой тесноты: каким станет плацкарт будущего?

РЖД показали концепт плацкарта на 58 мест с увеличенным на 28 см корпусом

Похоже, эпоха аскетичных поездок в поездах подходит к концу. Концепт плацкартного вагона нового поколения, представленный недавно, ломает привычные шаблоны о бюджетных путешествиях на дальние расстояния.

Премьера макета прошла в рамках выставки «Транспорт России», а за реализацию смелой идеи взялся Трансмашхолдинг. Затея, прямо скажем, амбициозная – перекроить самый народный тип вагонов.

В реальности все упирается в цифры и сантиметры. Кузов расширили на 28 сантиметров, применив увеличенный габарит Т, да и сам вагон стал чуть длиннее. Благодаря этому пространство перестало напоминать пенал. Длину поперечных полок нарастили на 14 см, а ширину – на 3 см, боковые места тоже подросли: плюс 10 и 4 сантиметра соответственно, что сразу чувствуется.

Причем вместе с личным простором увеличилась и вместительность – теперь в вагоне не 54, а 58 пассажиров. Инженерный парадокс, не иначе.

Главный трюк в деталях приватности. Каждое спальное место отныне отгораживается плотной шторкой, формируя своеобразный индивидуальный кокон без оглядки на соседей. У изголовья появились эргономичные ниши для смартфонов и планшетов, персональные светильники и полный набор розеток – от обычных 220 вольт до USB-портов. Отдельная боль – багаж. Эту проблему решили закрытыми полками над проходом, так что чемоданы больше не мешаются под ногами и не захламляют коридор.

Кстати, о сроках. Хотя интерактивное купе уже можно было оценить на ПМЭФ-2026, серийные образцы от производителя поступят лишь к концу этого года. Массово же новые составы обещают выкатить на маршруты только в 2027 году. Судьба верхних полок в таком дизайне пока остается главной интригой.

Зато общий вектор развития понятен уже сейчас. Старый формат, где комфорт приносили в жертву цене, уступает место философии персонализации. Это не просто апгрейд отдельно взятого плацкарта, а своего рода сдвиг в мышлении всей отрасли. Теперь даже в бюджетном сегменте перевозчикам придется конкурировать за пассажира, предлагая ему уединение и удобства, которые раньше казались фантастикой.

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