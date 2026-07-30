Названы самые частые ошибки россиян при выборе автомобиля с пробегом

В «Автодоме» перечислили частые ошибки россиян при покупке б/у машины

По-настоящему грамотная покупка автомобиля с пробегом часто оборачивается лотереей лишь по одной причине – покупатели экономят не там, где следовало бы. Представитель пресс-службы группы компаний «Автодом» объяснил: ставка на удачу и беглый взгляд вместо въедливой проверки почти гарантированно приводит к неприятностям.

Человек видит блестящий кузов, слышит ровный рокот двигателя и уже готов доставать деньги. При этом многие не хотят тратиться на заказ отчета из ГИБДД или профильного сервиса – дескать, зачем, если все и так выглядит прилично? Последствия предсказуемы: машина может оказаться восстановленной после серьезного ДТП или иметь скрученный одометр. Толщиномер в таких случаях, увы, – слабый помощник.

«Экономия на получении отчета из ГИБДД или специализированного сервиса часто оборачивается покупкой автомобиля после серьезной аварии или с измененным показателем пробега. Многие полагаются лишь на поверхностный осмотр и показания толщиномера», – подчеркнул собеседник.

Слепота к скрытым дефектам – еще одна ловушка. Полностью полагаться на онлайн-базы, игнорируя визит в нормальный сервис, означает добровольно отказаться от вскрытия реальных проблем. Двигатель, коробка, ходовая – все это требует живого взгляда специалиста, а не компьютерной сводки.

Отдельная история разыгрывается вокруг документов. Продавец сыплет обещаниями, атмосфера теплая, почти дружеская, и вот уже покупатель ленится сверить тот самый VIN на кузове с записью в ПТС и объявлении. Между тем проверить машину на залоги через нотариуса – не прихоть, а базовая необходимость, которую почему-то постоянно игнорируют.

И, конечно, старый, как мир, соблазн – подозрительно низкая цена. Эксперты из «Автодома» напоминают: если стоимость ощутимо проваливается ниже рынка, то это не щедрость продавца, а практически стопроцентный маркер застарелых или тщательно замаскированных болячек автомобиля. Чудес не бывает.

О резком всплеске интереса к гибридам и его подоплеке «За рулем» недавно рассказал.

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