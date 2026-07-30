Доступность автокредитов увеличилась в России

еКредит: одобрение заявок на автокредиты на новые авто выросло до 77%

Снижение ставки по автокредитам на вторичном рынке оказалось весьма ощутимым: почти минус полтора процентных пункта за квартал. К концу июня она опустилась до 20,17%, хотя еще в начале года показатель держался на уровне первого квартала.

В реальности куда интереснее дела обстоят с одобрением заявок – доля положительных решений поднялась с 63% до 68%. Одновременно средний чек займа чуть подрос, достигнув 1,58 млн рублей, а вот ценник на саму машину почти не сдвинулся с отметки в 1,92 млн.

Кстати, о первоначальных взносах. Треть клиентов предпочли внести сразу 20-30% от суммы, и лишь 14% заемщиков осилили платеж, превышающий половину стоимости авто. Примечательно, что львиная доля кредитов на подержанные машины была оформлена на максимально длительный срок. Растягивают выплаты теперь на целых семь лет.

Рынок новых автомобилей тоже не стоит на месте. С апреля по июнь доля одобренных заявок пробила психологическую отметку в 77%, поднявшись на три процента, и это уже выше цифр, зафиксированных в прошлом году. Средний кредит составил 1,84 млн рублей, стоимость машины – 2,76 млн.

Финансовые привычки покупателей здесь иные: 41% сразу же гасят более половины цены, и только 6% ограничиваются минимальным взносом – буквально десятой частью. А средняя ставка, следуя за политикой Центробанка, вплотную подошла к знаковому рубежу в 10%.

Тенденцию комментирует руководитель продаж платформы еКредит Никита Марголин: «Второй квартал показал, что позитивный вектор движения рынка укрепляется. Средняя ставка вот-вот перешагнет психологический рубеж в 10%, что может стать дополнительным стимулом для потребителей к совершению покупки». По сути, рынок нащупывает точку равновесия, где снижающаяся стоимость заимствований подталкивает спрос вверх, не провоцируя резкого роста цен на сами авто.

Почему в СССР было выгоднее купить машину, а не хранить деньги, «За рулем» уже рассказывал.

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