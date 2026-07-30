Для каких машин сейчас сложнее всего найти запчасти

Эксперт Родионов рассказал, для каких автомобилей сейчас сложно найти запчасти

Момент, когда автомобиль у дилера кажется выгодной покупкой, а через год его запчасти ищут по всей стране, наступает внезапно. Вопреки ощущению тотального дефицита, рынок автозапчастей в России в целом насыщен – по популярным моделям склады не пустуют, расходники всегда под рукой, да и параллельный импорт вкупе с качественными аналогами сделали свое дело. Настоящий геморрой начинается ровно в тот момент, когда машина оказывается редкой, экзотической или откровенно премиальной.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «РГ» обрисовал довольно мрачную картину для владельцев специфического транспорта. Под прицелом – китайские бренды, которые либо вовсе покинули рынок, либо завозились малыми партиями по серым схемам. Lifan, Zotye, Haima, Brilliance, Hawtai – для них поиск банальных кузовных элементов превращается в настоящий триллер. И речь не только о древних моделях: какие-нибудь первые партии Changan, Zeekr, FAW или BYD тоже щекочут нервы своим хозяевам.

С расходниками еще можно как-то выкрутиться. А вот если разбита фара, помято крыло или накрылся блок управления – жди беды. По сути, эти детали существуют в природе, но в очень смешных количествах.

Их не держат на центральных складах, а возят по каким-то неведомым логистическим цепочкам. Цитата эксперта здесь отрезвляет: «были случаи, когда для ранних партий Changan, Zeekr, FAW или BYD крыло, фара или блок управления конкретной модификации шли ограниченным тиражом и не были нормально заведены в каталоги, из-за чего владельцу приходилось ждать нужную деталь от одного до пяти месяцев».

Именно поэтому параллельные электромобили и гибриды из КНР – это та еще лотерея. Красиво, технологично, но любая мелкая авария может оставить без колес на полгода.

Почему страдают владельцы премиум-марок

Со старыми европейцами, японцами и американцами ситуация тоже не сахарная. Конечно, масла, фильтры, колодки и ремни для BMW или Mercedes-Benz никто не отменял – тут полный порядок и с оригиналом, и с заменителями. Настоящая драма разворачивается, когда ломается сложная начинка: блоки кузовной безопасности, хитрые узлы коробок передач, адаптивная подвеска или матричная оптика.

На деле выходит парадоксальная ситуация. Кузовной ремонт какого-нибудь кроссовера после небольшого удара – это вопрос одной недели. А вот злополучный блок управления подушками безопасности может следовать к вам через Турцию, ОАЭ и Казахстан. И никого не волнует, что из-за этой маленькой коробочки машина стоит на подъемнике два или три месяца.

Кстати, эта логистическая боль знакома и владельцам возрастных экземпляров ушедших со сцены марок. Парк небольшой – склады под это дело никто не городит. Заднее стекло, усилитель бампера или какой-нибудь редкий датчик ABS приходится заказывать буквально поштучно. И если на горизонте возникают перебои с трансграничными платежами в условную Турцию или Эмираты, все сроки летят в тартарары.

Как поменялись цены на детали

Пока одни ждут запчасти месяцами, другие переплачивают здесь и сейчас. Если посмотреть на статистику маркетингового агентства НАПИ, за последний год страховые корзины заметно потяжелели. Для машин из Китая средний чек поднялся примерно на 9%. Отечественный автопром и того круче – плюс 11%.

В рублях это выглядит внушительно. Средняя цена запчастей для российских легковушек достигла 19,7 тыс. рублей. Сильнее всего в этом списке подорожало заднее крыло (плюс 12,5 тыс. рублей), задний бампер и фара. У «китайцев» общая стоимость корзины улетела до 78,1 тыс. рублей, причем главным «раскачавшим» прайс элементом стала подушка безопасности, подорожавшая сразу на 17,3 тыс. рублей. Заметно прибавила и решетка радиатора.

В итоге выбирать машину в реалиях 2026 года нужно не только глазами, но и головой. Класс, опции, мощность – это все прекрасно. Но если нет четкого понимания, как быстро приедет модуль твоего адаптивного круиз-контроля, любое ДТП рискует превратиться из бытовой неприятности в рекорд по длительности простоя.

О том, какие факторы могут сделать эксплуатацию автомобиля невыгодной, «За рулем» уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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