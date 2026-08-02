Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Китайский автопарк штурмует российские СТО. Какие марки лидируют?

Fit Service: число визитов «китайцев» в сервисы выросло на 51%, их доля достигла 8%

Китайские автомобили становятся привычным явлением не только на дорогах, но и в гаражных сервисах России.

Сеть Fit Service подвела итоги первого полугодия 2026 года: количество обращений владельцев машин из Поднебесной на станции технического обслуживания увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом. Если в 2025-м на долю этих брендов приходилось лишь 6% от всех заездов, то сейчас этот показатель достиг 8%.

БРЕНД ГОДА «ЗА РУЛЕМ» Премия потребительского доверия проводится ежегодно. Миссия премии – помочь потребителю в выборе товара.
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Китайский автопарк штурмует российские СТО. Какие марки лидируют?

Всего за шесть месяцев мастера приняли 38 242 таких автомобиля против 25 302 годом ранее. При этом средний чек вырос незначительно – всего на 5%, остановившись на отметке в 9 787 рублей. Это говорит о том, что водители стали чаще приезжать на плановую диагностику и замену расходников, а не на дорогостоящий капитальный ремонт.

Интересно, что основную массу клиентов (57%) составляют обладатели совсем свежих машин возрастом до трех лет. На втором месте по частоте визитов – автомобили 4-5 лет, их доля составляет 18%. В 2025 году на втором месте по частоте заездов были авто 10–14 лет (18% в прошлом году), а в текущем году их доля снизилась до 10%.

Среди марок безоговорочное лидерство удерживает Chery с показателем 23,1% от всех обращений. Чуть отстают Haval (18,5%) и Geely (16,8%). Замыкают пятерку Changan и Lifan. В модельном рейтинге самыми популярными оказались кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Haval F7 и три модели Geely – Coolray, Atlas и Monjaro.

Эксперты подчеркивают, что сервисам пора учиться работать с этой техникой так же профессионально, как с европейскими или японскими аналогами, чтобы быть готовыми к дальнейшему наплыву клиентов.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Fit Service
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle