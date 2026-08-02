Китайский автопарк штурмует российские СТО. Какие марки лидируют?

Fit Service: число визитов «китайцев» в сервисы выросло на 51%, их доля достигла 8%

Китайские автомобили становятся привычным явлением не только на дорогах, но и в гаражных сервисах России.

Сеть Fit Service подвела итоги первого полугодия 2026 года: количество обращений владельцев машин из Поднебесной на станции технического обслуживания увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом. Если в 2025-м на долю этих брендов приходилось лишь 6% от всех заездов, то сейчас этот показатель достиг 8%.

Всего за шесть месяцев мастера приняли 38 242 таких автомобиля против 25 302 годом ранее. При этом средний чек вырос незначительно – всего на 5%, остановившись на отметке в 9 787 рублей. Это говорит о том, что водители стали чаще приезжать на плановую диагностику и замену расходников, а не на дорогостоящий капитальный ремонт.

Интересно, что основную массу клиентов (57%) составляют обладатели совсем свежих машин возрастом до трех лет. На втором месте по частоте визитов – автомобили 4-5 лет, их доля составляет 18%. В 2025 году на втором месте по частоте заездов были авто 10–14 лет (18% в прошлом году), а в текущем году их доля снизилась до 10%.

Среди марок безоговорочное лидерство удерживает Chery с показателем 23,1% от всех обращений. Чуть отстают Haval (18,5%) и Geely (16,8%). Замыкают пятерку Changan и Lifan. В модельном рейтинге самыми популярными оказались кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Haval F7 и три модели Geely – Coolray, Atlas и Monjaro.

Эксперты подчеркивают, что сервисам пора учиться работать с этой техникой так же профессионально, как с европейскими или японскими аналогами, чтобы быть готовыми к дальнейшему наплыву клиентов.

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