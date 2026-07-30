Названы российские регионы с лучшими дорогами
В Ивановской области расположены лучшие в России дороги . В регионе свыше 94% основных дорог соответствует требованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Согласно этой информации, на втором месте находится Севастополь, где соответствует стандарту 90% дорог, входящих в опорную сеть. Тройку замыкает Курская область с 89,5%. Следом идут Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).
Во вторую пятерку рейтинга вошли Саратовская (88,7%), Мурманская (88,5%) и Калининградская (87,9%) области, Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%).
В целом по РФ 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечает нормативным требованиям.
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