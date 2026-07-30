Новая Mazda MX-5: что известно о модели

Mazda подтвердила разработку новой электрической MX-5

Как уместить батареи и сохранить драйверский характер? Похоже, в Mazda нашли ответ, работая над новым поколением родстера MX-5. Генеральный директор компании Масахиро Моро в разговоре с Auto Motor und Sport подтвердил, что модель с заводским индексом NE с самого начала создают с прицелом на полностью электрическую модификацию.

Причина проста: требования к выбросам ужесточаются настолько, что эпоха классических ДВС может закончиться быстрее, чем кажется. В Хиросиме хотят встретить этот момент во всеоружии, однако без экстрима. Главной фишкой двухдверки всегда была малая масса, и жертвовать ею никто не планирует. «Наша задача – сделать конструкцию максимально легкой, не прибегая к экзотическим материалам вроде углеволокна», – подчеркнул Моро.

Никакого дорогого карбона. Инженерный фокус сместили на умную оптимизацию силовой структуры и применение традиционных, но грамотно использованных материалов. Ориентир по массе – удержаться в вилке от менее 1000 кг до 1200 кг. Попадание в цель означало бы почти полный паритет с бензиновой версией на конвейере, которая в европейском исполнении тянет всего на 1003 кг. Так что разговоры о непременно тяжелых электромобилях тут, мягко говоря, неактуальны.

Внешность будущего родстера, судя по всему, перекликается с формами концепта Iconic SP, показанного еще в 2023 году. А вот полного разрыва с двигателями внутреннего сгорания не случится. Моро отметил, что гамму пополнит новый атмосферный мотор Skyactiv-Z объемом 2,5 литра.

Более того, в компании примериваются и к гибридной установке. Правда, с одним принципиальным условием – она не должна сделать машину заметно тяжелее. Если компоновка сложится удачно, отдача может составить порядка 220 лошадиных сил. Для справки: нынешний MX-5 выдает 181 л.с., а самая злая модификация 12R для японского внутреннего рынка достигает 200 л.с.

Разговор зашел и о планах построить новый флагманский спорткар. Идея, судя по настрою руководителя, для него почти личная. Он прямо заявил: «Я хочу создать для Mazda настоящий автомобиль-легенду – модель, которая станет воплощением ценностей нашего бренда».

По задумке, MX-5 продолжит оставаться сравнительно доступным билетом в мир настоящего драйва для энтузиастов по всему миру. Имиджевой вершине же уготована иная судьба: тираж ограничат, а сборку с высокой вероятностью переведут на ручной формат. Между делом стоит вспомнить, что актуальный родстер недавно пережил рестайлинг, в ходе которого обзавелся трековой версией PS и новым оттенком кузова.

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