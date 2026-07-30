Традиционный плацкарт заменят капсулы-«коконы»: вот что РЖД готовит к 2028 году

РЖД к 2028 году запустит капсульные вагоны с изолированными местами-«коконами»

Открытые плацкартные отсеки десятилетиями задавали тон дорожному общению, однако представления об удобстве ощутимо сдвинулись. Пассажирам теперь куда важнее тишина и личные границы, а не просто спальное место. На этот вызов в компании собираются ответить капсульными вагонами – полностью изолированными зонами, которые прозвали «коконами».

Первый такой состав обещают показать в 2028 году. У каждого пассажира появится отсек за плотной шторой с собственным светильником, USB-розеткой, миниатюрным столиком и отделением для вещей. Фактически, это почти купе, только заметно дешевле и без соседа напротив.

Кстати, макет похожего вагона демонстрировали еще в 2021-м: два яруса, 56 человек. Сейчас прорабатывают несколько вариантов рассадки – среди них и «шахматный» порядок, который должен добавить эргономики. Параллельно проходят испытания вагона модели «Т», уже успевшего засветиться на отраслевых выставках.

Полного исчезновения плацкарта при этом никто не ждет. Капсулы хороши для одиночек, а вот семье с детьми или компании друзей в них будет тесновато – да и места для крупного багажа маловато. Потому в РЖД действуют осторожно: сначала тесты, потом изучение реального спроса и лишь затем – возможное расширение.

Сама по себе идея не нова: индивидуальные модули давно колесят по Японии и еще нескольким странам. Российскую версию, правда, пришлось серьезно адаптировать под местную колею, расстояния и привычки путешественников. Если формат приживется, выбор на дальних маршрутах станет куда богаче.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о том, какими станут плацкартные вагоны в ближайшем будущем.

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