Почти новый Land Cruiser 200 выставили на продажу в РФ: сколько за него просят?

Toyota Land Cruiser с пробегом 3500 км продают в Нефтекамске за 12 млн рублей

На одном из популярных классифайдов появилось объявление, адресованное жителям Нефтекамска: Toyota Land Cruiser 2015 года с пробегом, который впору сравнивать с новым автомобилем. За 11 лет японский внедорожник проехал всего 3500 километров – и, судя по описанию, практически не покидал гараж.

Toyota Land Cruiser 200

Владелец утверждает, что машина осталась ровно такой, какой вышла из автосалона: ее попросту не использовали. По сути, перед нами настоящая «капсула времени» – ни царапин, ни следов износа, ни характерного для возрастных внедорожников рыжего налета на раме.

Toyota Land Cruiser 200

Под капотом скрывается дизельный V8 объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – «автомат», привод, разумеется, полный. Никаких гибридных довесков или сложной электроники: классический надежный конфиг, за который и ценят эту модель.

За возможность прикоснуться к почти нетронутой легенде просят 12 миллионов рублей. Много это или нет – вопрос открытый, но на фоне современных цен на новые рамные внедорожники такая цифра уже не выглядит заоблачной. Кстати, объявление появилось именно на классифайде, а не в закрытых дилерских базах, так что шанс найти эту машину есть у любого, кто готов быстро расстаться с крупной суммой.

Toyota Land Cruiser 200

О типичных ошибках при выборе подержанных машин «За рулем» уже подробно рассказывал.

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