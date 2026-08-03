Назван самый популярный премиальный автомобиль на российском рынке

Автостат: Voyah Free возглавил топ-10 премиальных автомобилей в России

По информации агентства « Автостат» (основанной на статистике АО «ППК»), за январь-июнь 2026 года российские покупатели приобрели 6184 новых Voyah Free. Именно этот китайский кроссовер стал самой популярной премиальной моделью в стране.

Voyah Free

Год назад первенство принадлежало TANK 300. Теперь внедорожник с показателем 4449 проданных единиц – на второй строчке. Замыкает тройку Audi Q5 (3090 экземпляров).

Что касается остальной десятки, то в нее попали: BMW X3 (2 433), EXEED RX (2 148), Hongqi HS3 (2 021), TANK 500 (1 909), Zeekr 9X (1 820), EXEED TXL (1 768) и EXEED VX (1 627).

Общий же объем российского премиум-рынка за шесть месяцев достиг 61 108 новых машин.

Это сразу на 30% превышает результат января-июня 2025 года.

Интерьер Voyah Free

Ранее «За рулем» рассказывал о моделях, которые становились самыми популярными в России за последние 20 лет.

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