В Россию привезли надежную семейную Тойоту дешевле «китайцев»

В Россию ввозят семиместные компактвэны Toyota Veloz с ценой от 2,45 млн рублей

В Россию по параллельному импорту завозят новый Toyota Veloz – семиместный компактвэн, который способен потеснить китайские аналоги хотя бы в ценовой битве. Привезти машину из ОАЭ сейчас предлагают сразу в нескольких городах.

На родине, в Эмиратах, начальный ценник на эту модель составляет около 1 780 000 рублей в пересчете по текущему курсу. Впрочем, финальная стоимость с доставкой и растаможкой выглядит иначе: минимум, который просят российские продавцы «под ключ», – это 2 450 000 рублей.

Toyota Veloz

На фоне официальных «китайцев» такое предложение кажется агрессивным. Для сравнения: семиместный Geely Okavango стартует от 3 772 990 рублей, за кроссовер Chery Tiggo 9 просят не меньше 3 985 000 рублей, а Jetour X90 Plus с третьим рядом сидений обойдется начиная от 3 969 900 рублей. Разница, прямо скажем, ощутимая.

Подавляющее большинство Veloz, завозимых в РФ, представлены в комплектации GX. Тот самый вариант за 2 450 000 рублей, готовый к отправке в Омске, как раз и имеет это исполнение. Владелец получит кожаный мульти-руль, сиденья с комбинированной обивкой и сенсорный дисплей мультимедиа. Кроме того, в оснащение входят: светодиодная оптика, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора, камера заднего вида, парктроники и климат-контроль. Не забыты и обогревы заднего стекла и боковых зеркал.

Интерьер Toyota Veloz

Поставки обещают и в другие регионы. За 2 500 000 рублей – правда, уже с учетом льготного утильсбора, когда первым владельцем по документам выступает сам заказчик – компактвэн можно привезти в Новосибирск или Кемерово. В пределах 2 780 000 рублей за него просят дилеры из Владивостока, Байкальска и ряда городов Центральной России – например, Твери, Ярославля и Самары.

Есть и живые машины на складах. Так, один мультибрендовый салон в Самаре оценил новый автомобиль в 3 308 000 рублей. А в Тюмени обнаружилось минимум два уже растаможенных Велоза, итоговый чек за которые с учетом всех комиссий стартует от 4 140 000 рублей.

По технической части все экземпляры унифицированы. Под капотом трудится проверенный таксистами Азии атмосферный двигатель объемом 1,5 литра, чья мощность не превышает 106 л. с.. Крутящий момент передается на переднюю ось через вариатор. Никаких альтернатив по трансмиссии не предусмотрено – привод исключительно передний.

Собирают Toyota Veloz на нескольких предприятиях марки, разбросанных по миру – от Малайзии и Индонезии до Вьетнама и Таиланда. Между прочим, официально этот автомобиль в нашей стране никогда не продавался.

Ранее «За рулем» рассказывал об импорте рамных Toyota с льготным утильсбором.

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