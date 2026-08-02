Автоугонщики в России преключились на спецтехнику и грузовики

Страховой Дом ВСК: число угонов легковых авто в России упало на 40%

По сравнению с первой половиной 2025-го число угонов в стране сократилось на внушительные 40%. Такие данные за январь-июнь 2026 года приводятся в исследовании Страхового Дома ВСК. Однако за сухими процентами скрывается довольно резкая смена интересов преступников: вместо привычных легковушек они все чаще смотрят на тяжелую технику.

Почти половина всех зафиксированных случаев – а если точно, то 47% – приходится на столицу. Годом ранее этот показатель не дотягивал и до трети, составляя лишь 28%. Москва с огромным отрывом возглавляет антирейтинг.

Любопытный факт: Санкт-Петербург, который обычно стабильно оказывался в эпицентре подобной криминальной статистики, в этом году уступил свою позицию Архангельской области. На долю этого северного региона пришлось 13% угонов. Республика Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Рязанская и Тверская области зафиксировали примерно по 6% страховых событий такого рода каждая.

Что до автомобильных брендов, то здесь безоговорочное лидерство удерживает LADA – 37% от всех похищенных легковых машин. На втором месте расположилась Chery с четвертью от общего объема, а BMW, Hyundai и Toyota разделили между собой по 12%. Из всего многообразия китайских марок злоумышленники пока проявляют внимание исключительно к продукции Chery, игнорируя остальных представителей рынка из КНР.

Переток интереса в сегмент тяжелой техники

Общая картина выглядит позитивно, но радоваться рано: смещение акцентов угонщиков налицо. Доля краж в сегменте коммерческого транспорта поднялась с 9% в первом полугодии 2025 года до вполне ощутимых 13% сейчас. Половина этих хищений касается китайских грузовиков, главным образом марки FAW, а вторая половина – это отечественный производитель КамАЗ, чья техника остается под постоянным прицелом.

Рынок сбыта здесь, по всей видимости, стабильнее и понятнее для преступного мира. Еще заметнее скакнула доля угонов специализированной техники, которая достигла уже 20% в общей структуре. Вместе с зерноуборочными комбайнами и экскаваторами-погрузчиками активно воруют и жатки для уборки урожая.

По статистике ВСК, почти все преступления, а именно 87%, совершаются глубокой ночью в промежутке с полуночи до двух часов. Оставшиеся 13% приходятся на чуть более раннее время – с десяти вечера до двенадцати. Сезонный фактор, как отмечают специалисты, тоже вносит свою лепту: потребность в технике во время полевых работ закономерно подстегивает рост хищений комбайнов именно в этот период.

«Угонщики сместили фокус с легковых авто на грузовики и спецтехнику, где рынок сбыта остается стабильным. Сезонность также играет роль: в период уборочной кражи комбайнов становятся особенно актуальными», – резюмируют в Страховом Доме ВСК.

«За рулем» недавно сравнил отечественный КАМАЗ с немецким MAN.

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