Land Rover закрывает главу Discovery Sport. Но уже известно, кто станет преемником
Британский автопроизводитель Land Rover официально подтвердил прекращение выпуска модели Discovery Sport.
Производство этого компактного внедорожника, который с 2015 года занимал нишу между Freelander и старшим Discovery, завершится в декабре 2026 года. Впрочем, для европейских покупателей модель стала недоступна уже этой весной – отгрузки в страны Евросоюза остановились в марте.
За время своего существования Discovery Sport пережил несколько модернизаций, включая крупный рестайлинг в 2019 году и обновление планируемое на 2025-й.
Решение о снятии модели с конвейера совпало с перестройкой заводских мощностей. Предприятие в Хейлвуде готовят к выпуску автомобилей на новых платформах. Хотя в компании объясняют шаг естественным завершением жизненного цикла, отраслевые эксперты связывают это и с грядущим ужесточением европейских норм безопасности (GPS 2), под которые старую платформу было бы дорого адаптировать.
Однако место уходящей модели пустовать не будет. Как ожидается, вакантную нишу займет новинка, которую в прессе уже окрестили Defender Sport. Этот внедорожник станет младшим братом в линейке Defender и получит совершенно другой, узнаваемый дизайн в духе семейства. В отличие от предшественника, новинка будет построена на современной электрифицированной платформе JLR и предложит покупателям как полностью электрические версии, так и гибридные силовые установки.
Таким образом, Land Rover провожает одну эпоху и открывает следующую – более технологичную и «зеленую».
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