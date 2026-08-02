Land Rover закрывает главу Discovery Sport. Но уже известно, кто станет преемником

Компактный Discovery Sport уступит место электрическому «наследнику» Defender

Британский автопроизводитель Land Rover официально подтвердил прекращение выпуска модели Discovery Sport.

Land Rover Discovery Sport

Производство этого компактного внедорожника, который с 2015 года занимал нишу между Freelander и старшим Discovery, завершится в декабре 2026 года. Впрочем, для европейских покупателей модель стала недоступна уже этой весной – отгрузки в страны Евросоюза остановились в марте.

За время своего существования Discovery Sport пережил несколько модернизаций, включая крупный рестайлинг в 2019 году и обновление планируемое на 2025-й.

Решение о снятии модели с конвейера совпало с перестройкой заводских мощностей. Предприятие в Хейлвуде готовят к выпуску автомобилей на новых платформах. Хотя в компании объясняют шаг естественным завершением жизненного цикла, отраслевые эксперты связывают это и с грядущим ужесточением европейских норм безопасности (GPS 2), под которые старую платформу было бы дорого адаптировать.

Land Rover Defender Sport

Однако место уходящей модели пустовать не будет. Как ожидается, вакантную нишу займет новинка, которую в прессе уже окрестили Defender Sport. Этот внедорожник станет младшим братом в линейке Defender и получит совершенно другой, узнаваемый дизайн в духе семейства. В отличие от предшественника, новинка будет построена на современной электрифицированной платформе JLR и предложит покупателям как полностью электрические версии, так и гибридные силовые установки.

Таким образом, Land Rover провожает одну эпоху и открывает следующую – более технологичную и «зеленую».

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